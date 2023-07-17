В Тюменской области на водоеме утонул мужчина

Житель Тюменской области утонул в реке Иртыш вблизи Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Силовики начали доследственную проверку.
«Днем 13 июля мужчина купался в компании своих знакомых в реке Иртыш, протекающей недалеко от Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл. 17 июля тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас силовики проводят доследственную проверку. Им предстоит узнать, при каких обстоятельствах погиб мужчина.
Ранее URA.RU писало и о других случаях гибели людей на воде. Так, подросток утонул вблизи села Дубровное. Вместе с другом он пытался перейти Туру вброд.
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