В Тюменской области на водоеме утонул мужчина

18 июля 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Тело мужчины достали из воды спустя четыре дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюменской области утонул в реке Иртыш вблизи Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Силовики начали доследственную проверку. «Днем 13 июля мужчина купался в компании своих знакомых в реке Иртыш, протекающей недалеко от Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл. 17 июля тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас силовики проводят доследственную проверку. Им предстоит узнать, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Ранее URA.RU писало и о других случаях гибели людей на воде. Так, подросток утонул вблизи села Дубровное. Вместе с другом он пытался перейти Туру вброд.

Житель Тюменской области утонул в реке Иртыш вблизи Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Силовики начали доследственную проверку. «Днем 13 июля мужчина купался в компании своих знакомых в реке Иртыш, протекающей недалеко от Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл. 17 июля тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас силовики проводят доследственную проверку. Им предстоит узнать, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Ранее URA.RU писало и о других случаях гибели людей на воде. Так, подросток утонул вблизи села Дубровное. Вместе с другом он пытался перейти Туру вброд.