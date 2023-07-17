17 июля 2023

В Тюменской области на водоеме утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Тело мужчины достали из воды спустя четыре дня Фото:

Житель Тюменской области утонул в реке Иртыш вблизи Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Силовики начали доследственную проверку.

«Днем 13 июля мужчина купался в компании своих знакомых в реке Иртыш, протекающей недалеко от Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл. 17 июля тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас силовики проводят доследственную проверку. Им предстоит узнать, при каких обстоятельствах погиб мужчина.

Ранее URA.RU писало и о других случаях гибели людей на воде. Так, подросток утонул вблизи села Дубровное. Вместе с другом он пытался перейти Туру вброд.

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Житель Тюменской области утонул в реке Иртыш вблизи Тобольска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Силовики начали доследственную проверку. «Днем 13 июля мужчина купался в компании своих знакомых в реке Иртыш, протекающей недалеко от Тобольска. В какой-то момент он скрылся под водой и не больше не выплыл. 17 июля тело без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас силовики проводят доследственную проверку. Им предстоит узнать, при каких обстоятельствах погиб мужчина. Ранее URA.RU писало и о других случаях гибели людей на воде. Так, подросток утонул вблизи села Дубровное. Вместе с другом он пытался перейти Туру вброд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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