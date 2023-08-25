Вадим Шумков отметил, что Шадринск развивается и обновляет инфраструктуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил жителей Шадринска с Днем города. Он отметил, что за последние «три с половиной года город развивается и обновляет инфраструктуру». В этом году праздник проходит под девизом «Здесь живет твое сердце», сообщил глава Шадринска Антон Мокан.

«Мой дорогой город Шадринск, с нашей первой встречи я хотел, чтобы ты получил ту любовь и внимание, которые заслуживаешь, чтобы твои красивые старинные здания и улицы обрели привлекательность и уют. За последние три с половиной года мы с тобой существенно продвинулись. Пройдет еще время, ты засияешь еще ярче, сохраняя храмы, купеческие домики, которые передают твой колорит и особенный дух. С праздником тебя!» — поздравил Шумков в видео, опубликованном в его официальном telegram-канале.

Также Шадринск поздравил и глава города Антон Мокан. «Поздравляю вас с нашим общим праздником — днем рождения любимого города, который проходит в этом году под девизом „Здесь живет твое сердце“. Это не просто место жительства и работы. Родной город и сердце там, где близкие и любимые люди, семья, друзья и воспоминания», — подчеркнул он.