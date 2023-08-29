Автор «Беспринципных» приедет развлекать вип-бизнесменов в Тюмени

30 августа 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Стоимость участия в форуме доходит до 749 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 выступит Александр Цыпкин, российский писатель и автор сценария сериала «Беспринципные». Для участников мероприятия он прочитает свои произведения и устроит «интеллектуальный досуг», о чем стало известно из программы события. «„БеспринцЫпные чтения“ от Александра Цыпкина — интеллектуальный досуг нового формата. Цыпкин прочитает новые, неопубликованные произведения и кое-что из уже хорошо известных зрителям рассказов», — указано на сайте форума. Кроме того, бизнесмены смогут получить книгу от писателя. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени для участников TNF выступит Григорий Лепс, который должен был появиться там и в 2022 году, однако тогда все развлекательные мероприятия отменили. Кроме него, на торжественном награждении работников нефтегазовой отрасли пройдет концерт «Любэ».

В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 выступит Александр Цыпкин, российский писатель и автор сценария сериала «Беспринципные». Для участников мероприятия он прочитает свои произведения и устроит «интеллектуальный досуг», о чем стало известно из программы события. «„БеспринцЫпные чтения“ от Александра Цыпкина — интеллектуальный досуг нового формата. Цыпкин прочитает новые, неопубликованные произведения и кое-что из уже хорошо известных зрителям рассказов», — указано на сайте форума. Кроме того, бизнесмены смогут получить книгу от писателя. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени для участников TNF выступит Григорий Лепс, который должен был появиться там и в 2022 году, однако тогда все развлекательные мероприятия отменили. Кроме него, на торжественном награждении работников нефтегазовой отрасли пройдет концерт «Любэ».