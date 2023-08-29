29 августа 2023

Автор «Беспринципных» приедет развлекать вип-бизнесменов в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен
Стоимость участия в форуме доходит до 749 тысяч рублей Фото:

В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 выступит Александр Цыпкин, российский писатель и автор сценария сериала «Беспринципные». Для участников мероприятия он прочитает свои произведения и устроит «интеллектуальный досуг», о чем стало известно из программы события.

«„БеспринцЫпные чтения“ от Александра Цыпкина — интеллектуальный досуг нового формата. Цыпкин прочитает новые, неопубликованные произведения и кое-что из уже хорошо известных зрителям рассказов», — указано на сайте форума. Кроме того, бизнесмены смогут получить книгу от писателя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени для участников TNF выступит Григорий Лепс, который должен был появиться там и в 2022 году, однако тогда все развлекательные мероприятия отменили. Кроме него, на торжественном награждении работников нефтегазовой отрасли пройдет концерт «Любэ».

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В Тюмени на промышленно-энергетическом форуме TNF 2023 выступит Александр Цыпкин, российский писатель и автор сценария сериала «Беспринципные». Для участников мероприятия он прочитает свои произведения и устроит «интеллектуальный досуг», о чем стало известно из программы события. «„БеспринцЫпные чтения“ от Александра Цыпкина — интеллектуальный досуг нового формата. Цыпкин прочитает новые, неопубликованные произведения и кое-что из уже хорошо известных зрителям рассказов», — указано на сайте форума. Кроме того, бизнесмены смогут получить книгу от писателя. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени для участников TNF выступит Григорий Лепс, который должен был появиться там и в 2022 году, однако тогда все развлекательные мероприятия отменили. Кроме него, на торжественном награждении работников нефтегазовой отрасли пройдет концерт «Любэ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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