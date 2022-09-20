На форуме TNF в Тюмени отменили развлекательную программу

Участники форума TNF-2022 останутся без культурно-развлекательной программы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На промышленно-энергетическом форуме TNF-2022, который проходит в настоящий момент в Тюмени, отменили культурно-развлекательную программу. Соответствующий пост был размещен в telegram-канале форума.

«Уважаемые друзья! Сегодня наши сердца и души с президентом и нашей страной. Сегодня нам всем, как никогда, важно быть вместе. Информируем вас о том, что культурно-развлекательная программа форума отменена. О том, как будем работать в новой реальности, обсудим на Главной пленарной сессии TNF „Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам“ в 17.00. Благодарим вас за понимание!» — говорится в посте.

Как стало известно URA.RU, для участников форума была подготовлена выставка «Три эпохи Марка Шагала», дегустация устриц, а также концертная программа. Хедлайнером на закрытой вечеринке TNF-2022 должен был быть Григорий Лепс.

Ранее URA.RU писало о том, в Тюмени начал работу промышленно-энергетический форум TNF-2022, на котором встретятся лидеры энергетической отрасли со всей России. Также на форум приехал Денис Мантуров, вице-премьер Российской Федерации.