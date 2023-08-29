В Тюмени для избранных выступят «Любэ» и Григорий Лепс

Для участников Тюменского нефтегазового форума выступят «Любэ» и Григорий Лепс
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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Исполнители выступят на закрытой вечеринке Фото:

Группа «Любэ» и певец Григорий Лепс выступят для участников Тюменского нефтегазового форума. Информация указана в программе события, размещенной на его сайте.

«Культурная программа TNF. 20 сентября — выступление группы „Любэ“, мультицентр „Контора пароходства“, 19:30. Григорий Лепс — 20 сентября, 20:00, „Речной порт“», — говорится в программе Тюменского нефтегазового форума.

Как ранее писало URA.RU, Григорий Лепс должен был петь для участников события еще в сентябре 2022 года, однако тогда развлекательную программу отменили из-за событий, связанных со спецоперацией. В этом году исполнитель даст в Тюмени концерт для всех желающих 18 сентября, а спустя два дня споет для гостей TNF.

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Группа «Любэ» и певец Григорий Лепс выступят для участников Тюменского нефтегазового форума. Информация указана в программе события, размещенной на его сайте. «Культурная программа TNF. 20 сентября — выступление группы „Любэ“, мультицентр „Контора пароходства“, 19:30. Григорий Лепс — 20 сентября, 20:00, „Речной порт“», — говорится в программе Тюменского нефтегазового форума. Как ранее писало URA.RU, Григорий Лепс должен был петь для участников события еще в сентябре 2022 года, однако тогда развлекательную программу отменили из-за событий, связанных со спецоперацией. В этом году исполнитель даст в Тюмени концерт для всех желающих 18 сентября, а спустя два дня споет для гостей TNF.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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