В Тюмени для избранных выступят «Любэ» и Григорий Лепс

Группа «Любэ» и певец Григорий Лепс выступят для участников Тюменского нефтегазового форума. Информация указана в программе события, размещенной на его сайте.
«Культурная программа TNF. 20 сентября — выступление группы „Любэ“, мультицентр „Контора пароходства“, 19:30. Григорий Лепс — 20 сентября, 20:00, „Речной порт“», — говорится в программе Тюменского нефтегазового форума.
Как ранее писало URA.RU, Григорий Лепс должен был петь для участников события еще в сентябре 2022 года, однако тогда развлекательную программу отменили из-за событий, связанных со спецоперацией. В этом году исполнитель даст в Тюмени концерт для всех желающих 18 сентября, а спустя два дня споет для гостей TNF.
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