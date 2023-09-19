В Екатеринбурге на месяц перекроют центральную улицу города

С 22 сентября по 31 октября жители Екатеринбурга не смогут передвигаться на транспорте по улице Сакко и Ванцетти (на участке от улицы Антона Валека до улицы Ленина). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«Это связано со строительством тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства», — пояснили в администрации Екатеринбурга. Из-за ремонта автобус № 46 сменит свой маршрут в сторону ТЦ «Лента». Теперь общественный транспорт будет ездить по Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — Ленина.
Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к происходящему. Мэрия напоминает, что о всех перекрытиях можно узнать
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