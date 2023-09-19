В Екатеринбурге на месяц перекроют центральную улицу города

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сакко и Ванцетти

19 сентября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Из-за ремонта свой маршрут поменяет автобус № 46 Фото: Размик Закарян © URA.RU С 22 сентября по 31 октября жители Екатеринбурга не смогут передвигаться на транспорте по улице Сакко и Ванцетти (на участке от улицы Антона Валека до улицы Ленина). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «Это связано со строительством тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства», — пояснили в администрации Екатеринбурга. Из-за ремонта автобус № 46 сменит свой маршрут в сторону ТЦ «Лента». Теперь общественный транспорт будет ездить по Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — Ленина. Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к происходящему. Мэрия напоминает, что о всех перекрытиях можно узнать на информационной карте портала Екатеринбурга.

С 22 сентября по 31 октября жители Екатеринбурга не смогут передвигаться на транспорте по улице Сакко и Ванцетти (на участке от улицы Антона Валека до улицы Ленина). Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. «Это связано со строительством тепловой сети для подключения к системе центрального теплоснабжения объекта капитального строительства», — пояснили в администрации Екатеринбурга. Из-за ремонта автобус № 46 сменит свой маршрут в сторону ТЦ «Лента». Теперь общественный транспорт будет ездить по Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — Ленина. Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к происходящему. Мэрия напоминает, что о всех перекрытиях можно узнать на информационной карте портала Екатеринбурга.