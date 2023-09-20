20 сентября 2023
19 сентября 2023

В ЯНАО ищут капитана катера на вахту в Магадан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, севастополь, флот, стрелецкая бухта, гс-86, малое гидрографическое судно
Ямальцев зовут работать капитанами судоводителями катера ЖК Фото:

Жителей ЯНАО зовут работать в Магадан на должность капитана судоводителя катера КЖ. Работнику обещают зарплату 210 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Основная сфера производственной деятельности нашего холдинга — золотодобыча. У нас современное оборудование, новейшие технологии и комфортные условия работы. В обязанности входит управление катером КЖ, буксировка баржи, перевозка грузов. Зарплата 210 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, трудоустройство официальное в соответствии с законодательством, выплата зарплаты без задержек и обещаний. Также сотруднику полагается спецодежда, проживание и трехразовое питание.

Ранее в регионе искали водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. В обязанности водителя входило управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Оплата была сдельная от 180 до 300 тысяч рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей ЯНАО зовут работать в Магадан на должность капитана судоводителя катера КЖ. Работнику обещают зарплату 210 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Основная сфера производственной деятельности нашего холдинга — золотодобыча. У нас современное оборудование, новейшие технологии и комфортные условия работы. В обязанности входит управление катером КЖ, буксировка баржи, перевозка грузов. Зарплата 210 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, трудоустройство официальное в соответствии с законодательством, выплата зарплаты без задержек и обещаний. Также сотруднику полагается спецодежда, проживание и трехразовое питание. Ранее в регионе искали водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. В обязанности водителя входило управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Оплата была сдельная от 180 до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...