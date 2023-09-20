В ЯНАО ищут капитана катера на вахту в Магадан

21 сентября 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

Ямальцев зовут работать капитанами судоводителями катера ЖК Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Жителей ЯНАО зовут работать в Магадан на должность капитана судоводителя катера КЖ. Работнику обещают зарплату 210 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Основная сфера производственной деятельности нашего холдинга — золотодобыча. У нас современное оборудование, новейшие технологии и комфортные условия работы. В обязанности входит управление катером КЖ, буксировка баржи, перевозка грузов. Зарплата 210 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, трудоустройство официальное в соответствии с законодательством, выплата зарплаты без задержек и обещаний. Также сотруднику полагается спецодежда, проживание и трехразовое питание. Ранее в регионе искали водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. В обязанности водителя входило управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Оплата была сдельная от 180 до 300 тысяч рублей.

Жителей ЯНАО зовут работать в Магадан на должность капитана судоводителя катера КЖ. Работнику обещают зарплату 210 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Основная сфера производственной деятельности нашего холдинга — золотодобыча. У нас современное оборудование, новейшие технологии и комфортные условия работы. В обязанности входит управление катером КЖ, буксировка баржи, перевозка грузов. Зарплата 210 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, трудоустройство официальное в соответствии с законодательством, выплата зарплаты без задержек и обещаний. Также сотруднику полагается спецодежда, проживание и трехразовое питание. Ранее в регионе искали водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. В обязанности водителя входило управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Оплата была сдельная от 180 до 300 тысяч рублей.