15 апреля 2023
14 апреля 2023

В ЯНАО ищут водителей тягача на зарплату 300 тысяч для перевозки нефти по бездорожью

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, нефть, буровая вышка, отражение, водоем, нефтяная вышка, добыча нефти
Водителей набирают на месторождение в Иркутской области Фото:

В ЯНАО ищут водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. По информации, размещенной на портале Avito, сотруднику готовы платить до 300 тысяч за вахту.

«Вахта водитель категории Е. Перевозка нефти в Иркутской области. Бездорожье. Оплата сдельная от 180 до 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

В обязанности водителя входит управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Сотрудник должен соблюдать правила перевозки грузов, а так же поддерживать технически исправное состояние автомобиля и при необходимости осуществлять текущий ремонт. За счет работодателя предоставляется спецодежда, обувь, питание и проживание.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Для бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки на зарплату до 400 тысяч рублей.

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В ЯНАО ищут водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. По информации, размещенной на портале Avito, сотруднику готовы платить до 300 тысяч за вахту. «Вахта водитель категории Е. Перевозка нефти в Иркутской области. Бездорожье. Оплата сдельная от 180 до 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении. В обязанности водителя входит управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Сотрудник должен соблюдать правила перевозки грузов, а так же поддерживать технически исправное состояние автомобиля и при необходимости осуществлять текущий ремонт. За счет работодателя предоставляется спецодежда, обувь, питание и проживание. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Для бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки на зарплату до 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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