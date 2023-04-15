В ЯНАО ищут водителей тягача на зарплату 300 тысяч для перевозки нефти по бездорожью

Водителей набирают на месторождение в Иркутской области Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО ищут водителей категории Е для перевозки нефтепродуктов в Иркутской области. По информации, размещенной на портале Avito, сотруднику готовы платить до 300 тысяч за вахту.

«Вахта водитель категории Е. Перевозка нефти в Иркутской области. Бездорожье. Оплата сдельная от 180 до 300 тысяч рублей», — говорится в объявлении.

В обязанности водителя входит управление седельным тягачом «Урал» с цистерной, слив и налив нефтепродуктов. Сотрудник должен соблюдать правила перевозки грузов, а так же поддерживать технически исправное состояние автомобиля и при необходимости осуществлять текущий ремонт. За счет работодателя предоставляется спецодежда, обувь, питание и проживание.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Самотлорнефтепромхим» набирает персонал в ХМАО для работы на нефтегазовых месторождениях. Для бурения и зарезки боковых стволов нефтяных и газовых скважин требуется мастер буровой установки на зарплату до 400 тысяч рублей.