Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил главный приз фестиваля патриотических СМИ «Щит России» директору ГТРК «Белгород». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Вручил Гран-при „За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма“ директору ГТРК „Белгород“ Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель „Иван Путилин. Первый сыщик империи“» — написал в посте Махонин.
По словам губернатора Прикамья, в конкурсе фестиваля участвовали 600 работ — это были сюжеты, документальные фильмы, статьи, спецпроекты, радиопередачи. Махонин добавил, что фестиваль приобрел совершенно новый смысл, поскольку много работ посвящено участникам спецоперации, волонтерам и жителям приграничных районов.
Ранее Махонин тепло отозвался о фестивале детского кино «Медвежонок». По его мнению, конкурс получился добрый, потому что его идейным вдохновителем стал Гавриил Гордеев.
Пермский губернатор Дмитрий Махонин обратился к участникам фестиваля документальных фильмов «Щит России»
Фото: telegram-канал пермского губернатора Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59
Гран-при фестиваля «Щит России» в Перми получила Надежда Власова из ГТРК «Белгород»
Фото: telegram-канал пермского губернатора Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил главный приз фестиваля патриотических СМИ «Щит России» директору ГТРК «Белгород». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вручил Гран-при „За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма“ директору ГТРК „Белгород“ Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель „Иван Путилин. Первый сыщик империи“» — написал в посте Махонин. По словам губернатора Прикамья, в конкурсе фестиваля участвовали 600 работ — это были сюжеты, документальные фильмы, статьи, спецпроекты, радиопередачи. Махонин добавил, что фестиваль приобрел совершенно новый смысл, поскольку много работ посвящено участникам спецоперации, волонтерам и жителям приграничных районов. Ранее Махонин тепло отозвался о фестивале детского кино «Медвежонок». По его мнению, конкурс получился добрый, потому что его идейным вдохновителем стал Гавриил Гордеев.