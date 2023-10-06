06 октября 2023

Махонин вручил Гран-при фестиваля «Щит России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония вручения Строгоновской премии. Пермь, махонин дмитрий
Пермский губернатор Дмитрий Махонин отметил победителя фестиваля патриотических СМИ Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил главный приз фестиваля патриотических СМИ «Щит России» директору ГТРК «Белгород». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Вручил Гран-при „За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма“ директору ГТРК „Белгород“ Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель „Иван Путилин. Первый сыщик империи“» — написал в посте Махонин.

По словам губернатора Прикамья, в конкурсе фестиваля участвовали 600 работ — это были сюжеты, документальные фильмы, статьи, спецпроекты, радиопередачи. Махонин добавил, что фестиваль приобрел совершенно новый смысл, поскольку много работ посвящено участникам спецоперации, волонтерам и жителям приграничных районов.

Ранее Махонин тепло отозвался о фестивале детского кино «Медвежонок». По его мнению, конкурс получился добрый, потому что его идейным вдохновителем стал Гавриил Гордеев.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин обратился к участникам фестиваля документальных фильмов "Щит России"
Пермский губернатор Дмитрий Махонин обратился к участникам фестиваля документальных фильмов «Щит России»
Фото:
Гран-при фестиваля "Щит России" в Перми получила Надежда Власова из ГТРК "Белгород"
Гран-при фестиваля «Щит России» в Перми получила Надежда Власова из ГТРК «Белгород»
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил главный приз фестиваля патриотических СМИ «Щит России» директору ГТРК «Белгород». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вручил Гран-при „За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма“ директору ГТРК „Белгород“ Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель „Иван Путилин. Первый сыщик империи“» — написал в посте Махонин. По словам губернатора Прикамья, в конкурсе фестиваля участвовали 600 работ — это были сюжеты, документальные фильмы, статьи, спецпроекты, радиопередачи. Махонин добавил, что фестиваль приобрел совершенно новый смысл, поскольку много работ посвящено участникам спецоперации, волонтерам и жителям приграничных районов. Ранее Махонин тепло отозвался о фестивале детского кино «Медвежонок». По его мнению, конкурс получился добрый, потому что его идейным вдохновителем стал Гавриил Гордеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...