Махонин вручил Гран-при фестиваля «Щит России». Фото

07 октября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Пермский губернатор Дмитрий Махонин отметил победителя фестиваля патриотических СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил главный приз фестиваля патриотических СМИ «Щит России» директору ГТРК «Белгород». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вручил Гран-при „За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма“ директору ГТРК „Белгород“ Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель „Иван Путилин. Первый сыщик империи“» — написал в посте Махонин. По словам губернатора Прикамья, в конкурсе фестиваля участвовали 600 работ — это были сюжеты, документальные фильмы, статьи, спецпроекты, радиопередачи. Махонин добавил, что фестиваль приобрел совершенно новый смысл, поскольку много работ посвящено участникам спецоперации, волонтерам и жителям приграничных районов. Ранее Махонин тепло отозвался о фестивале детского кино «Медвежонок». По его мнению, конкурс получился добрый, потому что его идейным вдохновителем стал Гавриил Гордеев. Пермский губернатор Дмитрий Махонин обратился к участникам фестиваля документальных фильмов «Щит России» Фото: telegram-канал пермского губернатора Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59 Гран-при фестиваля «Щит России» в Перми получила Надежда Власова из ГТРК «Белгород» Фото: telegram-канал пермского губернатора Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил главный приз фестиваля патриотических СМИ «Щит России» директору ГТРК «Белгород». Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Вручил Гран-при „За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма“ директору ГТРК „Белгород“ Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель „Иван Путилин. Первый сыщик империи“» — написал в посте Махонин. По словам губернатора Прикамья, в конкурсе фестиваля участвовали 600 работ — это были сюжеты, документальные фильмы, статьи, спецпроекты, радиопередачи. Махонин добавил, что фестиваль приобрел совершенно новый смысл, поскольку много работ посвящено участникам спецоперации, волонтерам и жителям приграничных районов. Ранее Махонин тепло отозвался о фестивале детского кино «Медвежонок». По его мнению, конкурс получился добрый, потому что его идейным вдохновителем стал Гавриил Гордеев.