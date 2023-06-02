Махонин позвал пермяков на фестиваль «Медвежонок»

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин позвал пермяков на фестиваль детского кино «Медвежонок», который проходит в субботу и воскресенье на пермской эспланаде. Об этом глава края сообщил в своем telegram-канале.
«Приходите сегодня и завтра на фестиваль детского и семейного кино „Медвежонок“. Организаторы подготовили творческие встречи с известными гостями, много занятий для детей и бесплатные показы в фестивальном городке на эспланаде», — написал Махонин.
По словам Махонина, получился отличный добрый фестиваль для всей семьи, наш земляк и идейный вдохновитель «Медвежонка» Гавриил Гордеев по-другому и не умеет. Также горожан, как подчеркнул глава края — ждет программа «Сделано в Перми», хорошие фильмы и мультики в кинотеатрах.
Ранее URA.RU писало, что по словам президента фестиваля детского кино, в рамках «Медвежонка» в Перми состоится конкурс сценарных работ. «Будем принимать заявки на полнометражное кино, в сентябре подведем итоги. Возможно, в дальнейшем эти фильмы вновь придут на фестиваль и будут участвовать», — рассказал Гордеев.
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