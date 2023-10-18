Мэр Ситникова дала указания подчиненным наладить работу проблемного светофора

Светофор на перекрестке улиц Бурова-Петрова — Куйбышева отрегулируют, несмотря на не критичную ситуацию на данном участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на перекрестке улиц Бурова-Петрова — Куйбышева будут отрегулированы светофоры. В результате будет увеличено время для проезда транспорта по улице Куйбышева. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Вместе с коллегами утром выехали на перекресток Бурова-Петрова — Куйбышева, по которому от горожан поступили обращения на регулировку светофора. <…> По результатам выезда отрегулируем работу этого и смежных с ним светофорных объектов», — сообщила в telegram-канале Ситникова.

Также глава города отметила, что ситуация со светофором не критичная. Жители, как написала мэр, просили увеличить на светофоре время проезда для транспорта. «Все обращения слышим и принимаем», — добавила Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что курганцы встали в пробки на улице Бурова-Петрова после открытия участка дороги для транспорта. Показатель пробок достиг семи баллов. Горожане предполагали, что ситуация связана с большим потоком водителей и перенастроенным светофором.