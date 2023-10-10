10 октября 2023

Курган после открытия долгожданной дороги встал в семибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, ремонт дороги
Курганцы заметили пробки на недавно открытом участке Фото:

В Кургане после открытия для движения участка дороги на улице Бурова-Петрова пробки достигли показателя в семь баллов. Соответствующая информация появилась на сайте 2ГИС.

«Дорожная ситуация в Кургане: показатель пробок достиг семи баллов. Согласно официальным данным, такая оценка означает, что курганским водителям придется передвигаться по городу с затруднениями», — указано на сайте.

Сообщается, что пробки зафиксированы и на недавно открытом участке дороги по улице Бурова-Петрова (от Карла Маркса до Куйбышева). Очевидцы сообщили URA.RU, что причиной пробки могли стать большой поток водителей и перенастроенный светофор. Со слов жителей, красный свет горит полторы минуты, тогда как зеленый длится меньше 30 секунд. На карте в открытых источниках также красным цветом помечены дороги, на которых транспорту будет тяжело передвигаться из-за скопления машин — Некрасовский мост, участок улицы Гоголя (от Пролетарской до Савельева), улицы Тимофея Невежина и Рихарда Зорге.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков торжественно открыл в Кургане для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева, которую ждали водители. Ради продления улицы сносили ветхие дома в частном секторе.

В Кургане водители позднее доберутся до дома из-за семибалльной пробки
В Кургане водители позднее доберутся до дома из-за семибалльной пробки
Фото:

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В Кургане после открытия для движения участка дороги на улице Бурова-Петрова пробки достигли показателя в семь баллов. Соответствующая информация появилась на сайте 2ГИС. «Дорожная ситуация в Кургане: показатель пробок достиг семи баллов. Согласно официальным данным, такая оценка означает, что курганским водителям придется передвигаться по городу с затруднениями», — указано на сайте. Сообщается, что пробки зафиксированы и на недавно открытом участке дороги по улице Бурова-Петрова (от Карла Маркса до Куйбышева). Очевидцы сообщили URA.RU, что причиной пробки могли стать большой поток водителей и перенастроенный светофор. Со слов жителей, красный свет горит полторы минуты, тогда как зеленый длится меньше 30 секунд. На карте в открытых источниках также красным цветом помечены дороги, на которых транспорту будет тяжело передвигаться из-за скопления машин — Некрасовский мост, участок улицы Гоголя (от Пролетарской до Савельева), улицы Тимофея Невежина и Рихарда Зорге. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков торжественно открыл в Кургане для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева, которую ждали водители. Ради продления улицы сносили ветхие дома в частном секторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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