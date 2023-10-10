Курган после открытия долгожданной дороги встал в семибалльные пробки. Скрин

11 октября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Курганцы заметили пробки на недавно открытом участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после открытия для движения участка дороги на улице Бурова-Петрова пробки достигли показателя в семь баллов. Соответствующая информация появилась на сайте 2ГИС. «Дорожная ситуация в Кургане: показатель пробок достиг семи баллов. Согласно официальным данным, такая оценка означает, что курганским водителям придется передвигаться по городу с затруднениями», — указано на сайте. Сообщается, что пробки зафиксированы и на недавно открытом участке дороги по улице Бурова-Петрова (от Карла Маркса до Куйбышева). Очевидцы сообщили URA.RU, что причиной пробки могли стать большой поток водителей и перенастроенный светофор. Со слов жителей, красный свет горит полторы минуты, тогда как зеленый длится меньше 30 секунд. На карте в открытых источниках также красным цветом помечены дороги, на которых транспорту будет тяжело передвигаться из-за скопления машин — Некрасовский мост, участок улицы Гоголя (от Пролетарской до Савельева), улицы Тимофея Невежина и Рихарда Зорге. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков торжественно открыл в Кургане для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева, которую ждали водители. Ради продления улицы сносили ветхие дома в частном секторе. В Кургане водители позднее доберутся до дома из-за семибалльной пробки Фото: скрин сайта 2ГИС

В Кургане после открытия для движения участка дороги на улице Бурова-Петрова пробки достигли показателя в семь баллов. Соответствующая информация появилась на сайте 2ГИС. «Дорожная ситуация в Кургане: показатель пробок достиг семи баллов. Согласно официальным данным, такая оценка означает, что курганским водителям придется передвигаться по городу с затруднениями», — указано на сайте. Сообщается, что пробки зафиксированы и на недавно открытом участке дороги по улице Бурова-Петрова (от Карла Маркса до Куйбышева). Очевидцы сообщили URA.RU, что причиной пробки могли стать большой поток водителей и перенастроенный светофор. Со слов жителей, красный свет горит полторы минуты, тогда как зеленый длится меньше 30 секунд. На карте в открытых источниках также красным цветом помечены дороги, на которых транспорту будет тяжело передвигаться из-за скопления машин — Некрасовский мост, участок улицы Гоголя (от Пролетарской до Савельева), улицы Тимофея Невежина и Рихарда Зорге. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков торжественно открыл в Кургане для движения новый участок дороги по Бурова-Петрова от улицы Карла Маркса до Куйбышева, которую ждали водители. Ради продления улицы сносили ветхие дома в частном секторе.