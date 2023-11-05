В Екатеринбурге скончался директор центра культуры, отмеченный президентом РФ

По неофициальным данным, Анатолий Бахарев умер от инфаркта Фото: страница Андрея Зуева в соцсети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался директор ЦК «Эльмаш» Анатолий Бахарев — заслуженный работник культуры РФ (звание присваивается главой государства). Об этом сообщил директор окружного Дома офицеров Андрей Зуев. По его словам, причина смерти — инфаркт.

«Всю свою жизнь он служил культуре. Воспитывал артистов, долгое время курировал культурно-досуговую сферу Екатеринбурга. Много лет возглавлял центр культуры „Эльмаш“. В какой-то степени мы все его воспитанники», — написал Зуев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Бахарев руководил ЦК «Эльмаш» — одним из крупнейших культурных учреждений города — с весны 2018-го (так сказано в открытых источниках). До этого он работал в управлении культуры Екатеринбурга и в отделе культуры Октябрьского района, а перед тем 24 года (из них 18 лет — в должности директора) Бахарев трудился во дворце культуры Уральского Компрессорного завода.