Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, шокировала отца мальчика

22 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова не извинилась перед отцом погибшего ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Поведение Вероники Наумовой — опекуна шестилетнего Далера Бобиева, которого она, по версии следствия, убила — стало откровением для биологического отца мальчика — Худжановиддина. Они впервые встретились 22 ноября — в зале Ленинского суда Екатеринбурга, где решается вопрос о мере пресечения для Наумовой, передает корреспондент URA.RU. «Вероника Наумова передо мной так и не извинилась. <…> Понимаете, если ей срок дадут, мне сына не оживить. Если бы тогда она правду сказала, я бы мог написать заявление [в ее защиту]. Но она этого не изволила сделать», — сказал Худжановиддин Бобиев, отвечая на вопрос агентства. Мужчина также заявил, что прощает Наумову, но считает, что она должна остаться в СИЗО. По словам Худжановиддина, Наумова — к его удивлению — продолжает настаивать на том, что ее не было дома, когда умер Далер. Как писало URA.RU, 26 июня Наумова сообщила о пропаже мальчика. К поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Всего более тысячи человек. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье опекунши Наумовой. Ее отправили в СИЗО до 26 ноября. Отца Далера выпустили из тюрьмы по УДО 21 августа. Первым делом Худжановиддин навестил могилу сына. О том, что прощает Наумову, он сказал еще тогда. Но при этом он говорил, что верит, что правосудие восторжествует, и виновные в смерти Далера понесут наказание в рамках закона. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поведение Вероники Наумовой — опекуна шестилетнего Далера Бобиева, которого она, по версии следствия, убила — стало откровением для биологического отца мальчика — Худжановиддина. Они впервые встретились 22 ноября — в зале Ленинского суда Екатеринбурга, где решается вопрос о мере пресечения для Наумовой, передает корреспондент URA.RU. «Вероника Наумова передо мной так и не извинилась. <…> Понимаете, если ей срок дадут, мне сына не оживить. Если бы тогда она правду сказала, я бы мог написать заявление [в ее защиту]. Но она этого не изволила сделать», — сказал Худжановиддин Бобиев, отвечая на вопрос агентства. Мужчина также заявил, что прощает Наумову, но считает, что она должна остаться в СИЗО. По словам Худжановиддина, Наумова — к его удивлению — продолжает настаивать на том, что ее не было дома, когда умер Далер. Как писало URA.RU, 26 июня Наумова сообщила о пропаже мальчика. К поискам ребенка присоединились волонтеры, силовики и спасатели. Всего более тысячи человек. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье опекунши Наумовой. Ее отправили в СИЗО до 26 ноября. Отца Далера выпустили из тюрьмы по УДО 21 августа. Первым делом Худжановиддин навестил могилу сына. О том, что прощает Наумову, он сказал еще тогда. Но при этом он говорил, что верит, что правосудие восторжествует, и виновные в смерти Далера понесут наказание в рамках закона. Вся информация о поисках Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.