Путин наградил преподавателя и двух рабочих из Пермского края

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин наградил пермяков почетными званиями Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета и двум сотрудникам предприятия АО «Метафракс Кемикалс». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы РФ“ Александру Южакову завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета. Присвоить почетное звание „Заслуженный химик РФ“ работникам АО „Метафракс Кемикалс“ — Александру Козыреву, машинисту компрессорных установок и аппаратчику синтеза Радику Тимершину», — говорится в указе.

Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета и двум сотрудникам предприятия АО «Метафракс Кемикалс». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы РФ“ Александру Южакову завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета. Присвоить почетное звание „Заслуженный химик РФ“ работникам АО „Метафракс Кемикалс“ — Александру Козыреву, машинисту компрессорных установок и аппаратчику синтеза Радику Тимершину», — говорится в указе. Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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