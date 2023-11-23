Путин наградил преподавателя и двух рабочих из Пермского края

23 ноября 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

Путин наградил пермяков почетными званиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета и двум сотрудникам предприятия АО «Метафракс Кемикалс». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы РФ“ Александру Южакову завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета. Присвоить почетное звание „Заслуженный химик РФ“ работникам АО „Метафракс Кемикалс“ — Александру Козыреву, машинисту компрессорных установок и аппаратчику синтеза Радику Тимершину», — говорится в указе. Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета и двум сотрудникам предприятия АО «Метафракс Кемикалс». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник высшей школы РФ“ Александру Южакову завкафедрой Пермского национального исследовательского политехнического университета. Присвоить почетное звание „Заслуженный химик РФ“ работникам АО „Метафракс Кемикалс“ — Александру Козыреву, машинисту компрессорных установок и аппаратчику синтеза Радику Тимершину», — говорится в указе. Ранее Путин наградил семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх в Токио.