Президент Путин наградил семью пермских спортивных тренеров

Путин наградил орденами семью пермских тренеров паралимпийцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семейную пару преподавателей спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва Пермского края Сергея и Людмилу Лодочниковых наградили орденами «За заслуги перед Отечеством II степени». Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ появился на официальном сайте правовой информации.

«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством II степени“ Лодочникова Сергея Николаевича, Лодочникову Татьяну Владимировну», — говорится в указе. Документ датирован 1 июля 2022 года.

Тренеры получили высокую награду за то, что смогли успешно подготовить спортсменов, которые добились выдающихся результатов на Паралимпиаде на летних играх 2020 года в Токио. Пермские наставники тренируют известных прикамских спортсменов, среди которых победитель Паралимпиады в Токио Евгений Торсунов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми наградили жителя края по фамилии Путин за верность профессии. Также сообщалось, что президент страны наградил замглаврача Пермского краевого онкодиспансера. Женщина получила орден Пирогова за многолетнюю добросовестную работу.