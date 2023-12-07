Суд приговорил советника Минобороны к четырем годам за взятку

07 декабря 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима Фото: Размик Закарян © URA.RU Московский суд назначил экс-советнику отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрию Здравило и бывшему ведущему советнику департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву четыре года и один месяц колонии каждому по делу о взятке. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Там добавили, что виновным также назначен штраф в 900 тысяч рублей. Отмечается, что подсудимые освобождены от отбывания наказания в колонии, поскольку учитывается их время нахождения под стражей и домашним арестом. Ранее прокурор требовал приговорить виновных к пяти годам и шести месяцам колонии. В 2021 году военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух служивших в Минобороны офицеров в отставке. Их обвинили в получении взятки в 7,4 млн рублей. За эти деньги они обещали сделать производителя маскировочных средств ЗАО «НПП „Русбал“», изготовляющего в том числе надувные макеты танков и другой техники, единственным поставщиком в рамках гособоронзаказа и обеспечить ему новые контракты.

Московский суд назначил экс-советнику отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрию Здравило и бывшему ведущему советнику департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву четыре года и один месяц колонии каждому по делу о взятке. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Там добавили, что виновным также назначен штраф в 900 тысяч рублей. Отмечается, что подсудимые освобождены от отбывания наказания в колонии, поскольку учитывается их время нахождения под стражей и домашним арестом. Ранее прокурор требовал приговорить виновных к пяти годам и шести месяцам колонии. В 2021 году военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух служивших в Минобороны офицеров в отставке. Их обвинили в получении взятки в 7,4 млн рублей. За эти деньги они обещали сделать производителя маскировочных средств ЗАО «НПП „Русбал“», изготовляющего в том числе надувные макеты танков и другой техники, единственным поставщиком в рамках гособоронзаказа и обеспечить ему новые контракты.