Суд приговорил советника Минобороны к четырем годам за взятку

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Третье судебное заседание по делу Тимофея Ради. Екатеринбург, судья, суд, пристав
Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима Фото:

Московский суд назначил экс-советнику отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрию Здравило и бывшему ведущему советнику департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву четыре года и один месяц колонии каждому по делу о взятке. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Там добавили, что виновным также назначен штраф в 900 тысяч рублей.

Отмечается, что подсудимые освобождены от отбывания наказания в колонии, поскольку учитывается их время нахождения под стражей и домашним арестом. Ранее прокурор требовал приговорить виновных к пяти годам и шести месяцам колонии.

В 2021 году военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух служивших в Минобороны офицеров в отставке. Их обвинили в получении взятки в 7,4 млн рублей. За эти деньги они обещали сделать производителя маскировочных средств ЗАО «НПП „Русбал“», изготовляющего в том числе надувные макеты танков и другой техники, единственным поставщиком в рамках гособоронзаказа и обеспечить ему новые контракты.

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Московский суд назначил экс-советнику отдела главного управления вооружения ВС РФ Юрию Здравило и бывшему ведущему советнику департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталию Ликучеву четыре года и один месяц колонии каждому по делу о взятке. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Суд приговорил каждого из обвиняемых к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Там добавили, что виновным также назначен штраф в 900 тысяч рублей. Отмечается, что подсудимые освобождены от отбывания наказания в колонии, поскольку учитывается их время нахождения под стражей и домашним арестом. Ранее прокурор требовал приговорить виновных к пяти годам и шести месяцам колонии. В 2021 году военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух служивших в Минобороны офицеров в отставке. Их обвинили в получении взятки в 7,4 млн рублей. За эти деньги они обещали сделать производителя маскировочных средств ЗАО «НПП „Русбал“», изготовляющего в том числе надувные макеты танков и другой техники, единственным поставщиком в рамках гособоронзаказа и обеспечить ему новые контракты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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