Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Салехарде — 11, 3 млн рублей

По стоимости одного квадратного метра однокомнатные квартиры в Салехарде самые дорогие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доля трехкомнатных квартир на рынке вторичного жилья в Салехарде по-прежнему остается самой невысокой. Цены на крупногабаритное жилье в течение месяца упали на 45,4 процента, следует из аналитики, размещенной на сайте базы данных «Мир квартир».

Средняя рыночная цена трехкомнатной квартиры в столице ЯНАО почти сравнялась со стоимостью «двушек» и составляет 11,3 млн рублей. Стоимость одного квадратного метра на «вторичке» — 148 тысяч рублей, сообщают аналитики. Самая дорогая квартира площадью 142 кв. м предлагается на ул. Свердлова. Ее цена — 18 млн рублей. Самая дешевая «трешка» находится на ул. Королева, оценивается в 4,8 млн рублей.

По стоимости одного квадратного метра — 197 тысяч рублей — однокомнатные квартиры самые дорогие. Но несмотря на характерное для Салехарда и в целом для ЯНАО смещение спроса в сторону более компактного жилья, цены на него в течение месяца стали ниже на 28,5 процента. Средняя стоимость «однушки» — 7,5 млн рублей. Самая дешевая квартира площадью 37 кв. м продается на ул. Маяковского за 2,1 млн рублей в двухэтажном бараке. Самая дорогая квартира площадью 54 кв м на ул. Свердлова торгуется за 13,5 млн рублей.

Двухкомнатные квартиры не дешевеют и не растут в цене. Средняя стоимость — 9 687 479 рублей. Разбег цен в этом сегменте жилья самый большой — от 4,5 млн рублей до 13 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что у крупных девелоперов, реализующих строительные проекты на территории автономного округа, объем проданного малогабаритного жилья составляет 48 процентов от общего числа реализованного.

Спрос на двухкомнатные квартиры в Салехарде стабилен — они не дешевеют, но и не растут в цене. Юлия Виноградова