В ЯНАО застройщики делают ставку на однокомнатные квартиры

Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир

08 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У крупных девелоперов, реализующих строительные проекты на территории автономного округа, объем проданного малогабаритного жилья в этом году составляет 48 процентов от общего числа реализованного. Таковы суммарные данные аналитиков «Дом.РФ». Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир общей площадью 61 тысяча кв. м. Сохраняется предложение и на двухкомнатные — реализовано 1260 штук общей площадью 72 тысячи кв. м. Рынок крупногабаритного жилья в силу своей дороговизны на Ямале значительно скромнее — застройщики реализовали 520 «трешек» общей площадью 41 тысяча кв м. и всего 12 квартир с четырьмя и более комнатами, сообщают аналитики. Так, один из самых крупных застройщиков из Тюмени возводит в городах ЯНАО жилье, 52 процента которого приходится именно на «однушки» и 30 процентов — на квартиры с двумя комнатами. И только 18 процентов от общего объема проданного девелопером новостроя — это трехкомнатные квартиры. Всего с начала года в ЯНАО, по данным аналитики «Дом.РФ», реализовано 3,4 тысячи квартир в новостройках общей площадью 175 тысяч кв м. Это значительно меньше, чем, к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем продаж составляет 10, 6 тысяч квартир общей площадью 567 тысяч кв м. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе выросла за год почти на 20 процентов. У жителей ЯНАО начали принимать заявки на «арктическую ипотеку». На Ямале объем проданного малогабаритного жилья составляет 48 процентов от общего числа реализованного URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У крупных девелоперов, реализующих строительные проекты на территории автономного округа, объем проданного малогабаритного жилья в этом году составляет 48 процентов от общего числа реализованного. Таковы суммарные данные аналитиков «Дом.РФ». Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир общей площадью 61 тысяча кв. м. Сохраняется предложение и на двухкомнатные — реализовано 1260 штук общей площадью 72 тысячи кв. м. Рынок крупногабаритного жилья в силу своей дороговизны на Ямале значительно скромнее — застройщики реализовали 520 «трешек» общей площадью 41 тысяча кв м. и всего 12 квартир с четырьмя и более комнатами, сообщают аналитики. Так, один из самых крупных застройщиков из Тюмени возводит в городах ЯНАО жилье, 52 процента которого приходится именно на «однушки» и 30 процентов — на квартиры с двумя комнатами. И только 18 процентов от общего объема проданного девелопером новостроя — это трехкомнатные квартиры. Всего с начала года в ЯНАО, по данным аналитики «Дом.РФ», реализовано 3,4 тысячи квартир в новостройках общей площадью 175 тысяч кв м. Это значительно меньше, чем, к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем продаж составляет 10, 6 тысяч квартир общей площадью 567 тысяч кв м. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе выросла за год почти на 20 процентов. У жителей ЯНАО начали принимать заявки на «арктическую ипотеку».