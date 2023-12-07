07 декабря 2023

В ЯНАО застройщики делают ставку на однокомнатные квартиры

Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир Фото:

У крупных девелоперов, реализующих строительные проекты на территории автономного округа, объем проданного малогабаритного жилья в этом году составляет 48 процентов от общего числа реализованного. Таковы суммарные данные аналитиков «Дом.РФ».

Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир общей площадью 61 тысяча кв. м. Сохраняется предложение и на двухкомнатные — реализовано 1260 штук общей площадью 72 тысячи кв. м. Рынок крупногабаритного жилья в силу своей дороговизны на Ямале значительно скромнее — застройщики реализовали 520 «трешек» общей площадью 41 тысяча кв м. и всего 12 квартир с четырьмя и более комнатами, сообщают аналитики.

Так, один из самых крупных застройщиков из Тюмени возводит в городах ЯНАО жилье, 52 процента которого приходится именно на «однушки» и 30 процентов — на квартиры с двумя комнатами. И только 18 процентов от общего объема проданного девелопером новостроя — это трехкомнатные квартиры.

Всего с начала года в ЯНАО, по данным аналитики «Дом.РФ», реализовано 3,4 тысячи квартир в новостройках общей площадью 175 тысяч кв м. Это значительно меньше, чем, к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем продаж составляет 10, 6 тысяч квартир общей площадью 567 тысяч кв м.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе выросла за год почти на 20 процентов. У жителей ЯНАО начали принимать заявки на «арктическую ипотеку».

На Ямале объем проданного малогабаритного жилья составляет 48 процентов от общего числа реализованного
На Ямале объем проданного малогабаритного жилья составляет 48 процентов от общего числа реализованного
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У крупных девелоперов, реализующих строительные проекты на территории автономного округа, объем проданного малогабаритного жилья в этом году составляет 48 процентов от общего числа реализованного. Таковы суммарные данные аналитиков «Дом.РФ». Строительные компании продали в ЯНАО 1617 однокомнатных квартир общей площадью 61 тысяча кв. м. Сохраняется предложение и на двухкомнатные — реализовано 1260 штук общей площадью 72 тысячи кв. м. Рынок крупногабаритного жилья в силу своей дороговизны на Ямале значительно скромнее — застройщики реализовали 520 «трешек» общей площадью 41 тысяча кв м. и всего 12 квартир с четырьмя и более комнатами, сообщают аналитики. Так, один из самых крупных застройщиков из Тюмени возводит в городах ЯНАО жилье, 52 процента которого приходится именно на «однушки» и 30 процентов — на квартиры с двумя комнатами. И только 18 процентов от общего объема проданного девелопером новостроя — это трехкомнатные квартиры. Всего с начала года в ЯНАО, по данным аналитики «Дом.РФ», реализовано 3,4 тысячи квартир в новостройках общей площадью 175 тысяч кв м. Это значительно меньше, чем, к примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе, где объем продаж составляет 10, 6 тысяч квартир общей площадью 567 тысяч кв м. Ранее URA.RU сообщало, что стоимость недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе выросла за год почти на 20 процентов. У жителей ЯНАО начали принимать заявки на «арктическую ипотеку».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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