Аллерголог рассказала, кому нельзя есть красную икру

Аллерголог Морозова: красную икру не стоит есть людям с проблемами ЖКТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра, еда
Наталья Морозова напомнила, что в красной икре содержится большое количество соли Фото:

От поедания красной икры стоит воздержать людям, у которых имеются серьезные проблемы с ЖКТ. Об этом напомнила главный внештатный специалист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова.

«Если говорить о болезнях ЖКТ, то новогодние застолья вообще мало кому подходят. От бутербродов с красной икрой, например, язвенники будут страдать панкреатитом, обострятся камни в желчном пузыре, проявится ряд других проблем с пищеварением. Тот же гастрит есть практически у каждого из нас, стоит быть осторожным», — поделилась Наталья Морозова с изданием «Ридус».

При этом существует эффект псевдоаллергии, напомнила Морозова. По ее словам, она появляется при переедании продукта, что человек может связать с развитием аллергии. Самое главное здесь — есть в меру. Не стоит поедать еду с новогоднего застолья в больших количествах, ведь в деликатесах содержится большое количество соли, что по-разному влияет на человека.

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От поедания красной икры стоит воздержать людям, у которых имеются серьезные проблемы с ЖКТ. Об этом напомнила главный внештатный специалист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова. «Если говорить о болезнях ЖКТ, то новогодние застолья вообще мало кому подходят. От бутербродов с красной икрой, например, язвенники будут страдать панкреатитом, обострятся камни в желчном пузыре, проявится ряд других проблем с пищеварением. Тот же гастрит есть практически у каждого из нас, стоит быть осторожным», — поделилась Наталья Морозова с изданием «Ридус». При этом существует эффект псевдоаллергии, напомнила Морозова. По ее словам, она появляется при переедании продукта, что человек может связать с развитием аллергии. Самое главное здесь — есть в меру. Не стоит поедать еду с новогоднего застолья в больших количествах, ведь в деликатесах содержится большое количество соли, что по-разному влияет на человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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