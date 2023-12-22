Аллерголог рассказала, кому нельзя есть красную икру

Аллерголог Морозова: красную икру не стоит есть людям с проблемами ЖКТ

22 декабря 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Наталья Морозова напомнила, что в красной икре содержится большое количество соли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От поедания красной икры стоит воздержать людям, у которых имеются серьезные проблемы с ЖКТ. Об этом напомнила главный внештатный специалист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова. «Если говорить о болезнях ЖКТ, то новогодние застолья вообще мало кому подходят. От бутербродов с красной икрой, например, язвенники будут страдать панкреатитом, обострятся камни в желчном пузыре, проявится ряд других проблем с пищеварением. Тот же гастрит есть практически у каждого из нас, стоит быть осторожным», — поделилась Наталья Морозова с изданием «Ридус». При этом существует эффект псевдоаллергии, напомнила Морозова. По ее словам, она появляется при переедании продукта, что человек может связать с развитием аллергии. Самое главное здесь — есть в меру. Не стоит поедать еду с новогоднего застолья в больших количествах, ведь в деликатесах содержится большое количество соли, что по-разному влияет на человека.

От поедания красной икры стоит воздержать людям, у которых имеются серьезные проблемы с ЖКТ. Об этом напомнила главный внештатный специалист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Морозова. «Если говорить о болезнях ЖКТ, то новогодние застолья вообще мало кому подходят. От бутербродов с красной икрой, например, язвенники будут страдать панкреатитом, обострятся камни в желчном пузыре, проявится ряд других проблем с пищеварением. Тот же гастрит есть практически у каждого из нас, стоит быть осторожным», — поделилась Наталья Морозова с изданием «Ридус». При этом существует эффект псевдоаллергии, напомнила Морозова. По ее словам, она появляется при переедании продукта, что человек может связать с развитием аллергии. Самое главное здесь — есть в меру. Не стоит поедать еду с новогоднего застолья в больших количествах, ведь в деликатесах содержится большое количество соли, что по-разному влияет на человека.