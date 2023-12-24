Курганскому ученику директор пригрозила полицией из-за забытого пропуска

25 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Конфликт в школе Кургана возник из-за забытой пропускной карты Фото: Илья Московец © URA.RU В школе Кургана ученику 9 класса директор пригрозила полицией (по делам несовершеннолетних) из-за забытой пропускной карты. Об этом рассказал председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов в группе общественной организации. «Ученик 9 класса забыл дома карточку для пропуска в школу. Дежурный учитель начала его за это ругать, делая долгосрочные прогнозы, что из парня в жизни ничего не получится. Молодой человек не согласился. Не думаю, что в грубой форме- вполне себе воспитанный, ответственный ученик. Но учителю его возмущения не понравились, и она отвела его к директору. Директор школы беседу вела в том же тоне и потребовала извиниться перед учителем. А если не извинится- пригрозила вызвать сотрудников ПДН (полицию), поставить его на учет», — написал Леонов. Председатель родкомитета выступил против практики отсчитывать учеников в уничижительной форме при сверстниках за мелкий проступок, а также против требований принудительных извинений. «Тема принудительных извинений, к сожалению, докатилась и до школы. Школа- особенное место. Здесь каждое слово учителя, каждое действие директора имеют долгосрочный воспитательный эффект», — отметил Леонов. Ранее URA.RU писало, что курганский родкомитет требует отменить бесплатные дежурства школьников в столовых. Дежурство детей в столовой вместо учебы на уроках незаконно, подчеркнул Леонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школе Кургана ученику 9 класса директор пригрозила полицией (по делам несовершеннолетних) из-за забытой пропускной карты. Об этом рассказал председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов в группе общественной организации. «Ученик 9 класса забыл дома карточку для пропуска в школу. Дежурный учитель начала его за это ругать, делая долгосрочные прогнозы, что из парня в жизни ничего не получится. Молодой человек не согласился. Не думаю, что в грубой форме- вполне себе воспитанный, ответственный ученик. Но учителю его возмущения не понравились, и она отвела его к директору. Директор школы беседу вела в том же тоне и потребовала извиниться перед учителем. А если не извинится- пригрозила вызвать сотрудников ПДН (полицию), поставить его на учет», — написал Леонов. Председатель родкомитета выступил против практики отсчитывать учеников в уничижительной форме при сверстниках за мелкий проступок, а также против требований принудительных извинений. «Тема принудительных извинений, к сожалению, докатилась и до школы. Школа- особенное место. Здесь каждое слово учителя, каждое действие директора имеют долгосрочный воспитательный эффект», — отметил Леонов. Ранее URA.RU писало, что курганский родкомитет требует отменить бесплатные дежурства школьников в столовых. Дежурство детей в столовой вместо учебы на уроках незаконно, подчеркнул Леонов.