Курганский родкомитет требует отменить бесплатные дежурства школьников

Родкомитет заявил о нарушении прав школьников, которые бесплатно дежурят в столовой вместо уроков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родительский комитет Курганской области потребовал прекратить практику бесплатного дежурства детей в школьных столовых во время учебного процесса. Обращение к департаменту образования и администрациям школа опубликовано в группе родкомитета во «ВКонтакте», сообщил URA.RU председатель организации Юрий Леонов.

«Дежурство детей в столовой вместо учебы на уроках незаконно. Обращаемся к департаменту образования, отделам образования муниципалитетов, администрациям школ города Кургана, — прекратите практику использовать бесплатный труд детей в школьных столовых во время учебного процесса!» — указано на странице родкомитета во «ВКонтакте».

Леонов пояснил, что в родкомитет обратились родители ученика 8 класса одной из школ Кургана. Они интересовались, насколько правомерно школьникам вместо уроков дежурить по столовой (разносить еду, убирать грязную посуду). По данным родкомитета, эта практика существует во многих школах Курганской области. Дети вместо уроков идут работать в столовую. Родкомитет назвал такую практику незаконной, так как все работники столовой обязаны проходить регулярные медицинские осмотры, санминимум, инструктаж на рабочем месте. Дети допускаются к работе без выполнения этих требований. Также, по мнению активистов, труд в столовой не должен быть бесплатным. «Если мы говорим о трудовом воспитании, то давайте учить детей зарабатыватЬ, А не приучать их к бесплатному труду», — отмечает родкомитет.

URA.RU обратилось в департамент образования Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается, публикация будет дополнена.