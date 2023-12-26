Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за взятку

Исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского арестовали за взятку в 19 млн рублей. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя СК РФ и избрать Маковскому Евгению, обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 февраля 2024 года», — передает данные суда ТАСС.
Также арестовали сообщника главы НИИ, безработного жителя Иркутска Игоря Рудых. Он обвиняется по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сказано в сообщении.
Отмечается, что Маковский через Рудых пытался получить взятку от генерального директора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса за продление договоров между этой компанией и ФГУП СПбНИИВС. Это предусматривало продолжение поставки вакцины «Конвасэл» для профилактики коронавирусной инфекции.
Иссерс же с заявлением о преступлении обратился в органы правопорядка, сказано в сообщении. После чего под контролем правоохранителей он добровольно передал часть взятки Рудых и муляжи денег на сумму 7,9 млн рублей, отмечается в тексте. Общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить у Иссерса, составляла 19 млн 250 тысяч рублей, сказано в тексте. Также отмечается, что Рудых и Маковский были задержаны, а впоследствии и арестованы, после передачи им первой партии денег и муляжа.
Уточняется, что обвиняемые возражали против своего ареста. При этом Рудых имеет непогашенную судимость — в 2017 году он был осужден за убийство на шесть лет и шесть месяцев, сказано в сообщении.
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