Тюменцам отказали в строительстве новой дороги

27 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в районе Дома Обороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени не будут строить новую дорогу, соединяющую улицы Полевую и Октябрьскую. Об этом рассказали в администрации города. Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в этом районе. «В настоящее время вопрос строительства дороги, соединяющей улицу Полевая и улицу Октябрьская, не рассматривается», — рассказали в мэрии. В социальных сетях один из жителей просил проложить дорогу между указанными улицами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени не будут расширять улицу Советскую. Жители предлагали разгрузить дорогу и решить проблему с пробками в центре города.

В Тюмени не будут строить новую дорогу, соединяющую улицы Полевую и Октябрьскую. Об этом рассказали в администрации города. Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в этом районе. «В настоящее время вопрос строительства дороги, соединяющей улицу Полевая и улицу Октябрьская, не рассматривается», — рассказали в мэрии. В социальных сетях один из жителей просил проложить дорогу между указанными улицами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени не будут расширять улицу Советскую. Жители предлагали разгрузить дорогу и решить проблему с пробками в центре города.