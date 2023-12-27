Тюменцам отказали в строительстве новой дороги

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Строительство дороги по ул. Бурова-Петрова. Курган, экскаватор, строительство дороги
Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в районе Дома Обороны Фото:

В Тюмени не будут строить новую дорогу, соединяющую улицы Полевую и Октябрьскую. Об этом рассказали в администрации города. Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в этом районе.

«В настоящее время вопрос строительства дороги, соединяющей улицу Полевая и улицу Октябрьская, не рассматривается», — рассказали в мэрии. В социальных сетях один из жителей просил проложить дорогу между указанными улицами.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени не будут расширять улицу Советскую. Жители предлагали разгрузить дорогу и решить проблему с пробками в центре города.

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В Тюмени не будут строить новую дорогу, соединяющую улицы Полевую и Октябрьскую. Об этом рассказали в администрации города. Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в этом районе. «В настоящее время вопрос строительства дороги, соединяющей улицу Полевая и улицу Октябрьская, не рассматривается», — рассказали в мэрии. В социальных сетях один из жителей просил проложить дорогу между указанными улицами. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени не будут расширять улицу Советскую. Жители предлагали разгрузить дорогу и решить проблему с пробками в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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