Тюменцам отказали в строительстве новой дороги

Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в районе Дома Обороны
В Тюмени не будут строить новую дорогу, соединяющую улицы Полевую и Октябрьскую. Об этом рассказали в администрации города. Ранее жители жаловались на отсутствие дороги в этом районе.
«В настоящее время вопрос строительства дороги, соединяющей улицу Полевая и улицу Октябрьская, не рассматривается», — рассказали в мэрии. В социальных сетях один из жителей просил проложить дорогу между указанными улицами.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени не будут расширять улицу Советскую. Жители предлагали разгрузить дорогу и решить проблему с пробками в центре города.
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