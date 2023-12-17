В Тюмени отказались разгружать проблемную центральную улицу

18 декабря 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Ранее тюменцы просили решить проблему с дорожными заторами на центральной улице Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени не будут расширять улицу Советскую, несмотря на жалобы жителей на пробки. Об этом рассказали в городской администрации. Ранее тюменцы просили решить проблему с дорожными заторами на центральной улице. «В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены», — сообщили в мэрии. Жители предлагали расширить улицу из-за постоянных пробок и активной застройки центральной части города. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. На улице также планируют разместить тротуары, велодорожки и освещение.

В центре Тюмени не будут расширять улицу Советскую, несмотря на жалобы жителей на пробки. Об этом рассказали в городской администрации. Ранее тюменцы просили решить проблему с дорожными заторами на центральной улице. «В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены», — сообщили в мэрии. Жители предлагали расширить улицу из-за постоянных пробок и активной застройки центральной части города. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. На улице также планируют разместить тротуары, велодорожки и освещение.