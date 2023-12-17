17 декабря 2023

В Тюмени отказались разгружать проблемную центральную улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Ранее тюменцы просили решить проблему с дорожными заторами на центральной улице Фото:

В центре Тюмени не будут расширять улицу Советскую, несмотря на жалобы жителей на пробки. Об этом рассказали в городской администрации. Ранее тюменцы просили решить проблему с дорожными заторами на центральной улице.

«В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены», — сообщили в мэрии. Жители предлагали расширить улицу из-за постоянных пробок и активной застройки центральной части города.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. На улице также планируют разместить тротуары, велодорожки и освещение.

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В центре Тюмени не будут расширять улицу Советскую, несмотря на жалобы жителей на пробки. Об этом рассказали в городской администрации. Ранее тюменцы просили решить проблему с дорожными заторами на центральной улице. «В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города мероприятия по реконструкции ул. Советская (расширение автомобильной дороги) до 2040 г. не предусмотрены», — сообщили в мэрии. Жители предлагали расширить улицу из-за постоянных пробок и активной застройки центральной части города. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени расширят до четырех полос Старотобольский тракт. На улице также планируют разместить тротуары, велодорожки и освещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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