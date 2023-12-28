Пермяки отправляются в Арктику, чтобы помочь детям

Экспедиция Arctic Trophy соберет деньги для пермского фонда «Берегиня»

29 декабря 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

На северных дорогах населенные пункты и машины редкость Фото: Александр Елизаров © URA.RU Пермские путешественники утром 1 января отправятся в автоэкспедицию на крайний север — в Нарьян-Мар, а далее в поселок Варандей, который находится на берегу Печорского моря. За две недели команде предстоит преодолеть четыре тысячи километров. Как рассказала URA.RU одна из участниц Юлия Мельникова, во время экспедиции будет организован сбор средств для пермского фонда «Берегиня», который помогает тяжелобольным детям. «Мы уже не первый раз собираем деньги для фонда „Берегиня“. В этот раз поставили себе планку в 100 тысяч рублей», — рассказала Мельникова. Деньги собираются через специальный сайт , ссылки на который участники экспедиции будут размещать в своих соцсетях, рассказывая о путешествии. Следить за ним можно, например, в telegram-канале Arctic Trophy и на сайте проекта. Так же о фонде «Берегиня» и вообще Пермском крае путешественники расскажут на тревел-встрече в Нарьян-Маре. В «Берегине» URA.RU рассказали, что, как и в прошлые годы планируют потратить собранные в ходе Arctic Trophy деньги на путешествия. А именно на переезды и перелеты подопечных в различные клиники России для обследования и лечения. Благотворительный фонд помогает детям Перми и Пермского края с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Пермские путешественники утром 1 января отправятся в автоэкспедицию на крайний север — в Нарьян-Мар, а далее в поселок Варандей, который находится на берегу Печорского моря. За две недели команде предстоит преодолеть четыре тысячи километров. Как рассказала URA.RU одна из участниц Юлия Мельникова, во время экспедиции будет организован сбор средств для пермского фонда «Берегиня», который помогает тяжелобольным детям. «Мы уже не первый раз собираем деньги для фонда „Берегиня“. В этот раз поставили себе планку в 100 тысяч рублей», — рассказала Мельникова. Деньги собираются через специальный сайт, ссылки на который участники экспедиции будут размещать в своих соцсетях, рассказывая о путешествии. Следить за ним можно, например, в telegram-канале Arctic Trophy и на сайте проекта. Так же о фонде «Берегиня» и вообще Пермском крае путешественники расскажут на тревел-встрече в Нарьян-Маре. В «Берегине» URA.RU рассказали, что, как и в прошлые годы планируют потратить собранные в ходе Arctic Trophy деньги на путешествия. А именно на переезды и перелеты подопечных в различные клиники России для обследования и лечения. Благотворительный фонд помогает детям Перми и Пермского края с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.