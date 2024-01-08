Маск опроверг обвинения в употреблении наркотиков

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Илон Маск опроверг употребление запрещенных наркотиков Фото:

Американский предприниматель Илон Маск опроверг обвинения в употреблении наркотиков, заявив, что за три года выборочные тесты не показали в его организме даже следов от наркотиков и алкоголя. Об этом написало издание Forbes.

«По словам Маска, он согласился пройти выборочное тестирование на наркотики в течение трех лет — и заявил, что с тех пор в его организме не было обнаружено даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя», — говорится в материале издания. Там добавили, что адвокат Маска Алекс Спиро также подтвердил, что миллиардер «ни разу не провалил тест».

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью об употреблении наркотиков Маском. Там говорилось, что американский миллиардер употребляет наркотики и галлюциногены на закрытых вечеринках, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что сотрудники компаний Маска Tesla и SpaceX волнуются, что образ жизни предпринимателя может негативно сказаться на бизнесе.

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Американский предприниматель Илон Маск опроверг обвинения в употреблении наркотиков, заявив, что за три года выборочные тесты не показали в его организме даже следов от наркотиков и алкоголя. Об этом написало издание Forbes. «По словам Маска, он согласился пройти выборочное тестирование на наркотики в течение трех лет — и заявил, что с тех пор в его организме не было обнаружено даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя», — говорится в материале издания. Там добавили, что адвокат Маска Алекс Спиро также подтвердил, что миллиардер «ни разу не провалил тест». Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью об употреблении наркотиков Маском. Там говорилось, что американский миллиардер употребляет наркотики и галлюциногены на закрытых вечеринках, передает «Национальная служба новостей». Отмечалось, что сотрудники компаний Маска Tesla и SpaceX волнуются, что образ жизни предпринимателя может негативно сказаться на бизнесе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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