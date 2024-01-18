YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV»

«Бесогон TV» заблокирован на YouTube
YouTube заблокировал авторский канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Соответствующее сообщение публикуется при попытке зайти на канал.
«Эта страница недоступна», — отмечается на канале при попытке зайти на него. «Бесогон TV» принадлежал Никите Михалкову. До этого режиссер заявлял о запрете выпуска «Бесогон TV» на телеканале «Россия 24».
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