YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон TV»

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«Бесогон TV» заблокирован на YouTube Фото:

YouTube заблокировал авторский канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Соответствующее сообщение публикуется при попытке зайти на канал.

«Эта страница недоступна», — отмечается на канале при попытке зайти на него. «Бесогон TV» принадлежал Никите Михалкову. До этого режиссер заявлял о запрете выпуска «Бесогон TV» на телеканале «Россия 24».

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YouTube заблокировал авторский канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». Соответствующее сообщение публикуется при попытке зайти на канал. «Эта страница недоступна», — отмечается на канале при попытке зайти на него. «Бесогон TV» принадлежал Никите Михалкову. До этого режиссер заявлял о запрете выпуска «Бесогон TV» на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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