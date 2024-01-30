Тысячи школьников приехали обсудить взрослые проблемы на выставку «Россия». Фото

На ВДНХ в Москве стартовал второй съезд «Движения Первых»

30 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

В Москве стартовал второй съезд «Движения Первых» Фото: Пресс-служба РДДМ «Движение Первых» Три тысячи участников из регионов России посетили второй съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Он начался на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и продлится до первого февраля. Во время съезда планируют определить его основные направления работы. «Съезд „Движения Первых“ собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в Движении и сформируем федеральный Совет Первых», — сказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров во время церемонии открытия. Он добавил, что одним из ключевых пунктов съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет, что поможет обеспечить эффективную профориентационную работу. Перед участниками съезда с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Нам нужно, чтобы нас стало еще больше, и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечет в движение», — сказала она. Голикова также подчеркнула важность того, что участники движения продвигают традиционные нравственные ценности России. Помимо основных ведущих мероприятия — певца Стаса Море и участницы «Движения Первых» Алины Бусловой — полноценным соведущим церемонии открытия стал искусственный интеллект. Кроме того, всех участников и делегатов съезда поприветствовали космонавты Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали послание будучи в космосе. Съезд является высшим руководящим органом «Движения Первых». В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы. В рамках второго съезда будут определены приоритетные направления развития движения и сформирован федеральный совет организации. Выставка-форум «Россия» доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве. Фото: пресс-служба РДДМ «Движение Первых» Фото: пресс-служба РДДМ «Движение Первых» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три тысячи участников из регионов России посетили второй съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Он начался на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве и продлится до первого февраля. Во время съезда планируют определить его основные направления работы. «Съезд „Движения Первых“ собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в Движении и сформируем федеральный Совет Первых», — сказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров во время церемонии открытия. Он добавил, что одним из ключевых пунктов съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет, что поможет обеспечить эффективную профориентационную работу. Перед участниками съезда с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Нам нужно, чтобы нас стало еще больше, и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечет в движение», — сказала она. Голикова также подчеркнула важность того, что участники движения продвигают традиционные нравственные ценности России. Помимо основных ведущих мероприятия — певца Стаса Море и участницы «Движения Первых» Алины Бусловой — полноценным соведущим церемонии открытия стал искусственный интеллект. Кроме того, всех участников и делегатов съезда поприветствовали космонавты Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов. Они записали послание будучи в космосе. Съезд является высшим руководящим органом «Движения Первых». В нем принимают участие активисты разных возрастов, которые решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы. В рамках второго съезда будут определены приоритетные направления развития движения и сформирован федеральный совет организации. Выставка-форум «Россия» доступна для посещения с 4 ноября. Она проходит на территории ВДНХ в Москве.