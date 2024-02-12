Чем будет заниматься спецпосланник по Украине, которого хотят назначить на Западе

США хотят определить «спецпосланника» по Украине

12 февраля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

На Западе предложили создать должность спецпосланника, который будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Великобритания призвали страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине, который будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это выяснил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. О том, кто может стать спецпосланником, чем он будет заниматься и для чего он нужен — в материале URA.RU. Чем будет заниматься спецпосланник по Украине По словам Нарышкина, США и Великобритания убеждают другие страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что этот человек будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах. Спецпосланнику также предстоит блокировать несогласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них «правильные» решения. Кто может занять пост Нарышкин отмечает, что на роль претендует широкий круг настроенных против России американских и европейских политиков, среди которых выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе Столтенберг хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве. Почему решили создать должность Как отмечает Нарышкин, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты. В расчет также принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО. Зачем нужен спецпосланник По словам политолога Юрия Светова, такое решение вполне в духе европейской бюрократии. «Когда они сталкиваются с нерешаемой проблемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или ввести новую должность», — подчеркнут Светов, передает RT. Политолог также отметил, что на Западе не могут принять к сведению слова, которые российский лидер Владимир Путин сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россию невозможно победить на поле боя. По мнению Светова, после этого западные страны начали беспокоиться о том, что элиты Украины перейдут на сторону РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и Великобритания призвали страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине, который будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это выяснил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. О том, кто может стать спецпосланником, чем он будет заниматься и для чего он нужен — в материале URA.RU. По словам Нарышкина, США и Великобритания убеждают другие страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что этот человек будет иметь постоянный доступ к Зеленскому и знать обо всех его планах. Спецпосланнику также предстоит блокировать несогласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них «правильные» решения. Нарышкин отмечает, что на роль претендует широкий круг настроенных против России американских и европейских политиков, среди которых выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе Столтенберг хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве. Как отмечает Нарышкин, в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты. В расчет также принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО. По словам политолога Юрия Светова, такое решение вполне в духе европейской бюрократии. «Когда они сталкиваются с нерешаемой проблемой, то тут же предлагают учредить комиссию, совет или ввести новую должность», — подчеркнут Светов, передает RT. Политолог также отметил, что на Западе не могут принять к сведению слова, которые российский лидер Владимир Путин сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о том, что Россию невозможно победить на поле боя. По мнению Светова, после этого западные страны начали беспокоиться о том, что элиты Украины перейдут на сторону РФ.