США хотят определить «спецпосланника» по Украине с доступом к Зеленскому

12 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

На Западе хотят ввести должность спецпосланника, который будет иметь доступ к Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и Великобритания призвали страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. «Этот человек будет иметь постоянный доступ к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, ему также предстоит блокировать не согласованные с США и Британией шаги украинского руководства», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что спецпосланником могут назначить нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который хочет следить за порядком в Киеве. По данным СВР, должность хотят ввести из-за страха предательства со стороны украинских элит. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается оставаться на посту по истечении срока полномочий. Таким образом он будет занимать должность генсека до 1 октября 2024 года.

США и Великобритания призвали страны G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. «Этот человек будет иметь постоянный доступ к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, ему также предстоит блокировать не согласованные с США и Британией шаги украинского руководства», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости. Отмечается, что спецпосланником могут назначить нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга, который хочет следить за порядком в Киеве. По данным СВР, должность хотят ввести из-за страха предательства со стороны украинских элит. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается оставаться на посту по истечении срока полномочий. Таким образом он будет занимать должность генсека до 1 октября 2024 года.