В Тюмени под снос попали жилые дома за ТЦ «Колумб»

21 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в рамках КРТ за торговым центром «Колумб» снесут дома на улице Горпищекомбинатовской. Такая информация указана на сайте городской администрации. На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, площадью 6,47 га. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу», — указано в документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проведут реновацию на улице Максима Горького. В рамках КРТ изымут участки в центре города, программу реализует ООО «Специализированный застройщик „Жилой квартал ‚Машаров‘.

В Тюмени в рамках КРТ за торговым центром «Колумб» снесут дома на улице Горпищекомбинатовской. Такая информация указана на сайте городской администрации. На месте зданий могут построить школу, детский сад, многоэтажки или магазины. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, площадью 6,47 га. Утвердить перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки в районе улицы Горпищекомбинатовская города Тюмени, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу», — указано в документации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени проведут реновацию на улице Максима Горького. В рамках КРТ изымут участки в центре города, программу реализует ООО «Специализированный застройщик „Жилой квартал ‚Машаров‘.