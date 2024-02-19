В Тюмени проведут реновацию в районе улицы Максима Горького

Мэрия утвердила новое изъятие участков под КРТ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени под комплексное развитие территорий изымут ряд земельных участков в районе улицы Максима Горького. Такое распоряжение опубликовано на сайте для размещения городских нормативно-правовых актов.

«В целях реализации решения «О комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени» изъять для госнужд Тюменской области земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество. Программу реализует ООО «Специализированный застройщик «Жилой квартал «Машаров», — говорится в документе.

Какие именно участки подпадут под изъятие, в распоряжении не раскрывается. Ранее URA.RU писало, что в центре города, на улице Максима Горького, снесут гаражи.