19 февраля 2024

В Тюмени проведут реновацию в районе улицы Максима Горького

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия утвердила новое изъятие участков под КРТ Фото:

В Тюмени под комплексное развитие территорий изымут ряд земельных участков в районе улицы Максима Горького. Такое распоряжение опубликовано на сайте для размещения городских нормативно-правовых актов.

«В целях реализации решения «О комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени» изъять для госнужд Тюменской области земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество. Программу реализует ООО «Специализированный застройщик «Жилой квартал «Машаров», — говорится в документе.

Какие именно участки подпадут под изъятие, в распоряжении не раскрывается. Ранее URA.RU писало, что в центре города, на улице Максима Горького, снесут гаражи.

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В Тюмени под комплексное развитие территорий изымут ряд земельных участков в районе улицы Максима Горького. Такое распоряжение опубликовано на сайте для размещения городских нормативно-правовых актов. «В целях реализации решения «О комплексном развитии территории нежилой застройки в районе улицы Максима Горького города Тюмени» изъять для госнужд Тюменской области земельные участки и расположенное на них недвижимое имущество. Программу реализует ООО «Специализированный застройщик «Жилой квартал «Машаров», — говорится в документе. Какие именно участки подпадут под изъятие, в распоряжении не раскрывается. Ранее URA.RU писало, что в центре города, на улице Максима Горького, снесут гаражи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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