26 февраля 2024

Пермяк дважды засудил продавца за бракованный лодочный мотор

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, лодочный мотор, винт в тине
Брак в моторе выявился при первом же использовании Фото:

Жителю Перми пришлось дважды судиться с продавцом лодочного мотора из-за того, что купленный товар оказался бракованным. Теперь индивидуальный предприниматель должен выплатить деньги покупателю. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда.

«В сентябре 2022 года пермяк купил двухконтактный лодочный мотор за 159 900 рублей. При первом же использовании мужчина обнаружил, что мотор бракованный. Он сдал мотор обратно и стал ждать возврата денег, но продавец не торопился исполнять свои обязательства. Тогда пермяк подал иск и по решению суда предприниматель вернул ему деньги. После этого мужчина снова обратился в суд, чтобы продавец выплатил неустойку за задержку в возврате денег», — говорится в решении суда.

Пермяк потребовал 630 тысяч рублей за бездействие предпринимателя. Суд частично удовлетворил его требования и теперь продавец должен будет выплатить еще 300 тысяч своему клиенту. Также суд назначил ответчику штраф в размере 150 тысяч рублей.

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Жителю Перми пришлось дважды судиться с продавцом лодочного мотора из-за того, что купленный товар оказался бракованным. Теперь индивидуальный предприниматель должен выплатить деньги покупателю. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда. «В сентябре 2022 года пермяк купил двухконтактный лодочный мотор за 159 900 рублей. При первом же использовании мужчина обнаружил, что мотор бракованный. Он сдал мотор обратно и стал ждать возврата денег, но продавец не торопился исполнять свои обязательства. Тогда пермяк подал иск и по решению суда предприниматель вернул ему деньги. После этого мужчина снова обратился в суд, чтобы продавец выплатил неустойку за задержку в возврате денег», — говорится в решении суда. Пермяк потребовал 630 тысяч рублей за бездействие предпринимателя. Суд частично удовлетворил его требования и теперь продавец должен будет выплатить еще 300 тысяч своему клиенту. Также суд назначил ответчику штраф в размере 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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