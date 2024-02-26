Пермяк дважды засудил продавца за бракованный лодочный мотор

27 февраля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Брак в моторе выявился при первом же использовании Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителю Перми пришлось дважды судиться с продавцом лодочного мотора из-за того, что купленный товар оказался бракованным. Теперь индивидуальный предприниматель должен выплатить деньги покупателю. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда. «В сентябре 2022 года пермяк купил двухконтактный лодочный мотор за 159 900 рублей. При первом же использовании мужчина обнаружил, что мотор бракованный. Он сдал мотор обратно и стал ждать возврата денег, но продавец не торопился исполнять свои обязательства. Тогда пермяк подал иск и по решению суда предприниматель вернул ему деньги. После этого мужчина снова обратился в суд, чтобы продавец выплатил неустойку за задержку в возврате денег», — говорится в решении суда. Пермяк потребовал 630 тысяч рублей за бездействие предпринимателя. Суд частично удовлетворил его требования и теперь продавец должен будет выплатить еще 300 тысяч своему клиенту. Также суд назначил ответчику штраф в размере 150 тысяч рублей.

Жителю Перми пришлось дважды судиться с продавцом лодочного мотора из-за того, что купленный товар оказался бракованным. Теперь индивидуальный предприниматель должен выплатить деньги покупателю. Информация об этом размещена в картотеке Кировского районного суда. «В сентябре 2022 года пермяк купил двухконтактный лодочный мотор за 159 900 рублей. При первом же использовании мужчина обнаружил, что мотор бракованный. Он сдал мотор обратно и стал ждать возврата денег, но продавец не торопился исполнять свои обязательства. Тогда пермяк подал иск и по решению суда предприниматель вернул ему деньги. После этого мужчина снова обратился в суд, чтобы продавец выплатил неустойку за задержку в возврате денег», — говорится в решении суда. Пермяк потребовал 630 тысяч рублей за бездействие предпринимателя. Суд частично удовлетворил его требования и теперь продавец должен будет выплатить еще 300 тысяч своему клиенту. Также суд назначил ответчику штраф в размере 150 тысяч рублей.