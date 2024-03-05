05 марта 2024

В Екатеринбурге накрыли ларек с шаурмой, где продукты хранились рядом с помоями

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники шаурмечной выбросили все продукты при общественниках (архивное фото)
Работники шаурмечной выбросили все продукты при общественниках (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена — Волгоградской был обнаружен ларек, в котором готовили шаурму и выпечку, не соблюдая санитарные нормы и не имея необходимых документов. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

"Непримечательный ларек на Юго-Западе (без каких-либо вывесок) использовали под производство шаурмы и сосисок в тесте. В помещении ужасная антисанитария, грязь, сотрудники работают без медкнижек, условия хранения мяса не соблюдаются (к тому же на него нет никаких сопроводительных документов)", — сообщил общественник в своем telegram-канале. 

По его словам, иностранные граждане по ночам готовили еду, а утром продукцию развозили по точкам. Работники добровольно выкинули все продукты в присутствии общественников.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена — Волгоградской был обнаружен ларек, в котором готовили шаурму и выпечку, не соблюдая санитарные нормы и не имея необходимых документов. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. "Непримечательный ларек на Юго-Западе (без каких-либо вывесок) использовали под производство шаурмы и сосисок в тесте. В помещении ужасная антисанитария, грязь, сотрудники работают без медкнижек, условия хранения мяса не соблюдаются (к тому же на него нет никаких сопроводительных документов)", — сообщил общественник в своем telegram-канале.  По его словам, иностранные граждане по ночам готовили еду, а утром продукцию развозили по точкам. Работники добровольно выкинули все продукты в присутствии общественников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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