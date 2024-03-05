В Екатеринбурге накрыли ларек с шаурмой, где продукты хранились рядом с помоями

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Амундсена — Волгоградской был обнаружен ларек, в котором готовили шаурму и выпечку, не соблюдая санитарные нормы и не имея необходимых документов. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.
"Непримечательный ларек на Юго-Западе (без каких-либо вывесок) использовали под производство шаурмы и сосисок в тесте. В помещении ужасная антисанитария, грязь, сотрудники работают без медкнижек, условия хранения мяса не соблюдаются (к тому же на него нет никаких сопроводительных документов)", — сообщил общественник в своем telegram-канале.
По его словам, иностранные граждане по ночам готовили еду, а утром продукцию развозили по точкам. Работники добровольно выкинули все продукты в присутствии общественников.
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