07 марта 2024

Власти Украины выделили 4 млн долларов на блокировку российских медиа

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Обратка" к 25-летию фильма "Брат". Екатеринбург, телевизор
Украинцы больше не смогут смотреть российские новости Фото:

Киев намерен заблокировать российское телевещание и радиовещание. Также запрет распространится на радио и телевиденье Приднестровья и девяти регионов Белоруссии, рассказало украинское издание «Судебно-юридическая газета».

«Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов — прим. URA.RU) на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — написано в публикации газеты. По их информации, эта денежная сумма будет направлена на закупку и установку комплексов блокировки сигналов из Белоруссии, России и Приднестровья.

Украинцы устали от новостной программы «Телемарафон United News», являющейся частью военной пропаганды Киева. Они считают, что плохие новости скрываются, в том числе снижение поддержки со стороны Запада, предает телеканал 360.

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Киев намерен заблокировать российское телевещание и радиовещание. Также запрет распространится на радио и телевиденье Приднестровья и девяти регионов Белоруссии, рассказало украинское издание «Судебно-юридическая газета». «Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов — прим. URA.RU) на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — написано в публикации газеты. По их информации, эта денежная сумма будет направлена на закупку и установку комплексов блокировки сигналов из Белоруссии, России и Приднестровья. Украинцы устали от новостной программы «Телемарафон United News», являющейся частью военной пропаганды Киева. Они считают, что плохие новости скрываются, в том числе снижение поддержки со стороны Запада, предает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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