Власти Украины выделили 4 млн долларов на блокировку российских медиа

07 марта 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

Украинцы больше не смогут смотреть российские новости Фото: Размик Закарян © URA.RU Киев намерен заблокировать российское телевещание и радиовещание. Также запрет распространится на радио и телевиденье Приднестровья и девяти регионов Белоруссии, рассказало украинское издание «Судебно-юридическая газета». «Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов — прим. URA.RU) на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — написано в публикации газеты. По их информации, эта денежная сумма будет направлена на закупку и установку комплексов блокировки сигналов из Белоруссии, России и Приднестровья. Украинцы устали от новостной программы «Телемарафон United News», являющейся частью военной пропаганды Киева. Они считают, что плохие новости скрываются, в том числе снижение поддержки со стороны Запада, предает телеканал 360.

Киев намерен заблокировать российское телевещание и радиовещание. Также запрет распространится на радио и телевиденье Приднестровья и девяти регионов Белоруссии, рассказало украинское издание «Судебно-юридическая газета». «Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов — прим. URA.RU) на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — написано в публикации газеты. По их информации, эта денежная сумма будет направлена на закупку и установку комплексов блокировки сигналов из Белоруссии, России и Приднестровья. Украинцы устали от новостной программы «Телемарафон United News», являющейся частью военной пропаганды Киева. Они считают, что плохие новости скрываются, в том числе снижение поддержки со стороны Запада, предает телеканал 360.