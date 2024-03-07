Власти Украины выделили 4 млн долларов на блокировку российских медиа

Киев намерен заблокировать российское телевещание и радиовещание. Также запрет распространится на радио и телевиденье Приднестровья и девяти регионов Белоруссии, рассказало украинское издание «Судебно-юридическая газета».
«Кабинет министров принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 152 миллиона гривен (более 3,9 миллиона долларов — прим. URA.RU) на развертывание системы, блокирующей антиукраинское телерадиовещание в приграничных областях», — написано в публикации газеты. По их информации, эта денежная сумма будет направлена на закупку и установку комплексов блокировки сигналов из Белоруссии, России и Приднестровья.
Украинцы устали от новостной программы «Телемарафон United News», являющейся частью военной пропаганды Киева. Они считают, что плохие новости скрываются, в том числе снижение поддержки со стороны Запада, предает телеканал 360.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.