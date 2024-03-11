«Почта России» откроет в пермских селах и деревнях новые отделения

УФПС Пермского края организовало прием заявок на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи в семи селах и деревнях региона. Целью является оказание услуг АО «Почта России» в сельских населенных пунктах, расположенных на территориях с низкой плотностью населения.
«Сведения о товаре и работах. Поставка и монтаж модульных отделений почтовой связи. Территории – село Григорьевское Нытвенского округа, село Коса Косинского округа, поселок Майкор Юсьвинского округа, село Черновское Большесосновского округа, деревня Теплая Кунгурского округа, села Самково и Степановское Кудымкарского округа», — сообщается на сайте госзакупок.
По техзаданию почтовые отделения должны представлять собой быстровозводимые конструкции из двух блочных модулей. Основной материал, из которого изготовлены здания — древесно-стружечные плиты. Стоимость работ в техзаданиях не указана, заказчик проводит прием ценовых предложений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Кочевского муниципального округа Пермского края объявили конкурс на поставку и установку здания лыжной базы. Начальная и максимальная цена контракта составляет 6 млн рублей.
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