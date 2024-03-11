«Почта России» откроет в пермских селах и деревнях новые отделения

© Служба новостей «URA.RU»
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Почтовые отделения должны появиться в семи населенных пунктах
Почтовые отделения должны появиться в семи населенных пунктах Фото:

УФПС Пермского края организовало прием заявок на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи в семи селах и деревнях региона. Целью является оказание услуг АО «Почта России» в сельских населенных пунктах, расположенных на территориях с низкой плотностью населения.

«Сведения о товаре и работах. Поставка и монтаж модульных отделений почтовой связи. Территории – село Григорьевское Нытвенского округа, село Коса Косинского округа, поселок Майкор Юсьвинского округа, село Черновское Большесосновского округа, деревня Теплая Кунгурского округа, села Самково и Степановское Кудымкарского округа», — сообщается на сайте госзакупок.

По техзаданию почтовые отделения должны представлять собой быстровозводимые конструкции из двух блочных модулей. Основной материал, из которого изготовлены здания — древесно-стружечные плиты. Стоимость работ в техзаданиях не указана, заказчик проводит прием ценовых предложений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Кочевского муниципального округа Пермского края объявили конкурс на поставку и установку здания лыжной базы. Начальная и максимальная цена контракта составляет 6 млн рублей.

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УФПС Пермского края организовало прием заявок на поставку и монтаж модульных отделений почтовой связи в семи селах и деревнях региона. Целью является оказание услуг АО «Почта России» в сельских населенных пунктах, расположенных на территориях с низкой плотностью населения. «Сведения о товаре и работах. Поставка и монтаж модульных отделений почтовой связи. Территории – село Григорьевское Нытвенского округа, село Коса Косинского округа, поселок Майкор Юсьвинского округа, село Черновское Большесосновского округа, деревня Теплая Кунгурского округа, села Самково и Степановское Кудымкарского округа», — сообщается на сайте госзакупок. По техзаданию почтовые отделения должны представлять собой быстровозводимые конструкции из двух блочных модулей. Основной материал, из которого изготовлены здания — древесно-стружечные плиты. Стоимость работ в техзаданиях не указана, заказчик проводит прием ценовых предложений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти Кочевского муниципального округа Пермского края объявили конкурс на поставку и установку здания лыжной базы. Начальная и максимальная цена контракта составляет 6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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