Пермские власти ищут подрядчика для постройки спортбазы из модулей

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, горные лыжи, активный отдых, горнолыжник, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
На базе будут проводиться занятия для любителей лыжного спорта Фото:

Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края через электронные торги ищет подрядчика для поставки и установки здания лыжной базы. Речь об объекте из модульных конструкций площадью более 100 квадратных метров. Начальная и максимальная стоимость контракта составляет более шести миллионов рублей.

«Наименование объекта закупки — поставка и установка блочно-модульного объекта „Лыжная база в селе Кочево Пермского края“. Представляет собой одноэтажное, отапливаемое, утепленное здание с крыльцом. Цена — 6,1 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Уточняется, что в здании должны размещаться комната для занятий, мужская и женская раздевалки, душевые, санузел, тренерская и помещение для хранения лыж. Объект должен быть оборудован всеми необходимыми коммуникациями и функционировать в условиях затяжных морозов.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на монтаж модульного здания лыжной базы в поселке Куеда объявило пермское МБУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики». Начальная и максимальная цена контракта составляет более 8,3 млн рублей.

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Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края через электронные торги ищет подрядчика для поставки и установки здания лыжной базы. Речь об объекте из модульных конструкций площадью более 100 квадратных метров. Начальная и максимальная стоимость контракта составляет более шести миллионов рублей. «Наименование объекта закупки — поставка и установка блочно-модульного объекта „Лыжная база в селе Кочево Пермского края“. Представляет собой одноэтажное, отапливаемое, утепленное здание с крыльцом. Цена — 6,1 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ». Уточняется, что в здании должны размещаться комната для занятий, мужская и женская раздевалки, душевые, санузел, тренерская и помещение для хранения лыж. Объект должен быть оборудован всеми необходимыми коммуникациями и функционировать в условиях затяжных морозов. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на монтаж модульного здания лыжной базы в поселке Куеда объявило пермское МБУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики». Начальная и максимальная цена контракта составляет более 8,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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