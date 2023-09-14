Пермские власти ищут подрядчика для постройки спортбазы из модулей

На базе будут проводиться занятия для любителей лыжного спорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края через электронные торги ищет подрядчика для поставки и установки здания лыжной базы. Речь об объекте из модульных конструкций площадью более 100 квадратных метров. Начальная и максимальная стоимость контракта составляет более шести миллионов рублей.

«Наименование объекта закупки — поставка и установка блочно-модульного объекта „Лыжная база в селе Кочево Пермского края“. Представляет собой одноэтажное, отапливаемое, утепленное здание с крыльцом. Цена — 6,1 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе торгов «Сбербанк-АСТ».

Уточняется, что в здании должны размещаться комната для занятий, мужская и женская раздевалки, душевые, санузел, тренерская и помещение для хранения лыж. Объект должен быть оборудован всеми необходимыми коммуникациями и функционировать в условиях затяжных морозов.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на монтаж модульного здания лыжной базы в поселке Куеда объявило пермское МБУ «Центр развития культуры, спорта и молодежной политики». Начальная и максимальная цена контракта составляет более 8,3 млн рублей.