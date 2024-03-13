Продюсер Фадеев назвал условия «Фабрики звезд» спартанскими

Максим Фадеев на годовщину «Фабрики звезд» поделился воспоминаниями

14 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев рассказал про работу в проекте «Фабрика звезд-2» Фото: Илья Московец © URA.RU Продюсер Максим Фадеев из Кургана в честь годовщины «Фабрики звезд-2» решил вспомнить, как проходил проект. Музыкант рассказал, что условия были «спартанскими», поскольку нужно было писать по семь песен в неделю. Об этом Фадеев сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «На прошлой неделе исполнился 21 год с момента выхода на экраны моей первой „Фабрики звезд-2“. У меня осталось очень много воспоминаний о том времени, хочу с вами поделиться. Каждую неделю нам нужно было готовить 7 новых песен, их нужно было сочинить, аранжировать, записать с артистами и свести. В спокойном режиме такой объем по одной песне делается минимум за 10 дней», — указано в посте группы «Максим Фадеев». Продюсер рассказал, что в начале шоу в его команде был аранжировщик, который помогал ему в работе. Однако к середине проекта он отказался от работы, поэтому Фадееву приходилось все делать одному. Курганский продюсер вспомнил, как он ночью написал песню для своей землячки и участницы проекта Юлии Савичевой. «Сел за инструмент, надел наушники, чтобы не мешать семье, и вот так за пару часов родилась песня „Высоко“. Помню, что во время проекта я похудел на 28 кг», — написал Фадеев. При этом музыкант отметил, что «Фабрика звезд-2» стала для него фантастической школой, поскольку он смог писать по несколько хитов, которые потом попадали в ротации радио и в топы российских чартов. Работа в проекте также отразилась на дальнейшей деятельности Фадеева. «В общем, сегодня, когда я обучаю аранжировщиков, я учу их, прежде всего, работать быстро. Когда он сидит над демкой неделю — это уже „красный флаг“, что у него большие проблемы с креативом», — резюмировал курганский продюсер. Ранее URA.RU писало, что курганская певица, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова призналась, что больше всего на «Фабрике звезд» ей не хватало красивой одежды. Артистка также поделилась своим опытом участия в проекте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер Максим Фадеев из Кургана в честь годовщины «Фабрики звезд-2» решил вспомнить, как проходил проект. Музыкант рассказал, что условия были «спартанскими», поскольку нужно было писать по семь песен в неделю. Об этом Фадеев сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «На прошлой неделе исполнился 21 год с момента выхода на экраны моей первой „Фабрики звезд-2“. У меня осталось очень много воспоминаний о том времени, хочу с вами поделиться. Каждую неделю нам нужно было готовить 7 новых песен, их нужно было сочинить, аранжировать, записать с артистами и свести. В спокойном режиме такой объем по одной песне делается минимум за 10 дней», — указано в посте группы «Максим Фадеев». Продюсер рассказал, что в начале шоу в его команде был аранжировщик, который помогал ему в работе. Однако к середине проекта он отказался от работы, поэтому Фадееву приходилось все делать одному. Курганский продюсер вспомнил, как он ночью написал песню для своей землячки и участницы проекта Юлии Савичевой. «Сел за инструмент, надел наушники, чтобы не мешать семье, и вот так за пару часов родилась песня „Высоко“. Помню, что во время проекта я похудел на 28 кг», — написал Фадеев. При этом музыкант отметил, что «Фабрика звезд-2» стала для него фантастической школой, поскольку он смог писать по несколько хитов, которые потом попадали в ротации радио и в топы российских чартов. Работа в проекте также отразилась на дальнейшей деятельности Фадеева. «В общем, сегодня, когда я обучаю аранжировщиков, я учу их, прежде всего, работать быстро. Когда он сидит над демкой неделю — это уже „красный флаг“, что у него большие проблемы с креативом», — резюмировал курганский продюсер. Ранее URA.RU писало, что курганская певица, бывшая участница группы Serebro Елена Темникова призналась, что больше всего на «Фабрике звезд» ей не хватало красивой одежды. Артистка также поделилась своим опытом участия в проекте.