Певица Темникова призналась, что на проекте «Фабрика звезд» ей не хватало красивой одежды

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Россия страна возможностей. Мой первый бизнес, темникова елена
Елена Темникова поделилась воспоминаниями о проекте «Фабрика звезд» Фото:

Курганская певица, бывшая участница группы Serebro, Елена Темникова призналась, что больше всего на проекте «Фабрика звезд» ей не хватало красивой одежды. Об этом она рассказала в прямом эфире на телеканале «ЖАРА TV».

«Больше всего на проекте „Фабрика звезд“ не хватало красивой одежды. <…> Потом позвонили родителям и они привезли новой одежды. Больше не из-за чего другого я тогда не переживала», — рассказала Темникова о своем опыте участия в музыкальном реалити-шоу. Во втором сезоне проекта «Фабрика звезд» в 2003 году певица заняла третье место.

Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из Кургана выпустила клип на новую песню «От его голоса». По словам исполнительницы, для нее это совершенно новая музыкальная работа.

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Курганская певица, бывшая участница группы Serebro, Елена Темникова призналась, что больше всего на проекте «Фабрика звезд» ей не хватало красивой одежды. Об этом она рассказала в прямом эфире на телеканале «ЖАРА TV». «Больше всего на проекте „Фабрика звезд“ не хватало красивой одежды. <…> Потом позвонили родителям и они привезли новой одежды. Больше не из-за чего другого я тогда не переживала», — рассказала Темникова о своем опыте участия в музыкальном реалити-шоу. Во втором сезоне проекта «Фабрика звезд» в 2003 году певица заняла третье место. Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из Кургана выпустила клип на новую песню «От его голоса». По словам исполнительницы, для нее это совершенно новая музыкальная работа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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