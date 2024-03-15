Курганец, уехавший покорять Москву, опубликовал кадры с Темниковой из нулевых

15 марта 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Появились фотографии Елены Темниковой из нулевых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыкант Николай Королев выложил в сеть архивные кадры с певицей из Кургана Еленой Темниковой (бывшая участница группы Serebro). Об этом артист сообщил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский вайб начала нулевых. Эти фото сделаны на прекрасной тусовке на квартире у Валеры Чигинцева перед его переездом в Москву», — указано в посте Королева. На опубликованных снимках также заметили Евгению Сотникову. Это оперная певица, выступающая не только в России, но и за рубежом. По открытым данным, Сотникова пела в театре в Великобритании, позже ее пригласили в труппу Мюнхенского национального театра. Ранее URA.RU писало, что певица Темникова призналась, что на проекте «Фабрика звезд» ей не хватало красивой одежды. Артистка пояснила, что это было единственным поводом для волнения на передаче. В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии из юности Елены Темниковой Фото: страница «Коля Королев» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/kolyakorolev Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкант Николай Королев выложил в сеть архивные кадры с певицей из Кургана Еленой Темниковой (бывшая участница группы Serebro). Об этом артист сообщил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Курганский вайб начала нулевых. Эти фото сделаны на прекрасной тусовке на квартире у Валеры Чигинцева перед его переездом в Москву», — указано в посте Королева. На опубликованных снимках также заметили Евгению Сотникову. Это оперная певица, выступающая не только в России, но и за рубежом. По открытым данным, Сотникова пела в театре в Великобритании, позже ее пригласили в труппу Мюнхенского национального театра. Ранее URA.RU писало, что певица Темникова призналась, что на проекте «Фабрика звезд» ей не хватало красивой одежды. Артистка пояснила, что это было единственным поводом для волнения на передаче.