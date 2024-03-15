Памфилова: на тюменскую систему видеонаблюдения была совершена кибератака

Памфилова отметила, что специалисты справились с кибератакой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области 15 марта была совершена сильнейшая кибератака на систему видеонаблюдения. С таким заявлением выступила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Сильнейшая кибератака была совершена сегодня утром на систему видеонаблюдения в Тюменской области. Это уже уровень спецслужб, это не какие-то кибер хакеры анархисты, которые буквально пытались вывести систему. Но мы справляемся, у нас тоже сильные специалисты и мы уверены, что защитим», — приводит telegram-канал «Смотри» слова Памфиловой.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Ранее сообщалось, что в Тюменской области не выявили нарушений в ходе голосования. По данным ЦИК, 15 марта в регионе проголосовали 25,69% избирателей.