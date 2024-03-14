Тюменские наблюдатели рассказали, как проходят выборы президента в регионе

Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального Центра общественного наблюдения Артур Юрьев.
«За прошедшую часть дня в Тюменской области наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе выборов», — кратко сообщил Юрьев. Выбор будут идти до 17 марта.
15 марта в России стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Свой выбор сделали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные на передовой и местная Барби.
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