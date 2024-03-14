14 марта 2024

Тюменские наблюдатели рассказали, как проходят выборы президента в регионе

В Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального Центра общественного наблюдения Артур Юрьев.

«За прошедшую часть дня в Тюменской области наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе выборов», — кратко сообщил Юрьев. Выбор будут идти до 17 марта.

15 марта в России стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Свой выбор сделали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные на передовой и местная Барби.

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Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального Центра общественного наблюдения Артур Юрьев. «За прошедшую часть дня в Тюменской области наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе выборов», — кратко сообщил Юрьев. Выбор будут идти до 17 марта. 15 марта в России стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Свой выбор сделали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные на передовой и местная Барби.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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