Тюменские наблюдатели рассказали, как проходят выборы президента в регионе

В Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента

15 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального Центра общественного наблюдения Артур Юрьев. «За прошедшую часть дня в Тюменской области наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе выборов», — кратко сообщил Юрьев. Выбор будут идти до 17 марта. 15 марта в России стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Свой выбор сделали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные на передовой и местная Барби. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наблюдатели Тюменской области не выявили нарушений в ходе выборов президента России. Об этом URA.RU рассказал руководитель регионального Центра общественного наблюдения Артур Юрьев. «За прошедшую часть дня в Тюменской области наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе выборов», — кратко сообщил Юрьев. Выбор будут идти до 17 марта. 15 марта в России стартовало голосование за кандидатов на должность президента России. Выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта, избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Свой выбор сделали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тобольска Максим Афанасьев, военные на передовой и местная Барби.