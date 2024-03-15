Самая высокая явка на 15 марта наблюдается в Голышмановском районе — 44,48% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 25,69% избирателей. Такие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии России.

«Тюменская область. Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени): 302550 (25,69%)», — указано на сайте ЦИК.

Самая высокая явка по районам на 15 марта наблюдается в Голышмановском районе — 44,48%. В Тюмени активнее всего голосуют избиратели Ленинского района (24,08%).

Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта все желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Как сообщал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, 80% жителей планируют отдать свой голос на выборах.

Фото: URA.RU