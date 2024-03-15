В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 25,69% избирателей. Такие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии России.
«Тюменская область. Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени): 302550 (25,69%)», — указано на сайте ЦИК.
Самая высокая явка по районам на 15 марта наблюдается в Голышмановском районе — 44,48%. В Тюмени активнее всего голосуют избиратели Ленинского района (24,08%).
Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта все желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Как сообщал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, 80% жителей планируют отдать свой голос на выборах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.