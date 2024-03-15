ЦИК опубликовал первые данные по явке на выборах в Тюменской области. Инфографика

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Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, эмблема цик
Самая высокая явка на 15 марта наблюдается в Голышмановском районе — 44,48% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 25,69% избирателей. Такие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии России.

«Тюменская область. Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени): 302550 (25,69%)», — указано на сайте ЦИК.

Самая высокая явка по районам на 15 марта наблюдается в Голышмановском районе — 44,48%. В Тюмени активнее всего голосуют избиратели Ленинского района (24,08%).

Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта все желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Как сообщал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, 80% жителей планируют отдать свой голос на выборах.

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В Тюменской области на выборах президента РФ проголосовали 25,69% избирателей. Такие данные представлены на сайте Центральной избирательной комиссии России. «Тюменская область. Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей (по местному времени): 302550 (25,69%)», — указано на сайте ЦИК. Самая высокая явка по районам на 15 марта наблюдается в Голышмановском районе — 44,48%. В Тюмени активнее всего голосуют избиратели Ленинского района (24,08%). Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. 15, 16 и 17 марта все желающие могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Как сообщал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, 80% жителей планируют отдать свой голос на выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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