Губернатор Шумков поздравил земляков с тюркским Новым годом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с наступлением древнейшего праздника весны и обновления — Наврузом (также считается Новым годом у иранских и тюркских народов). Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное — в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним. Пусть новая весна подарит радость и уверенность в добрых переменах. С праздником, земляки!» — говорится в обращении Шумкова.
Слово «навруз» переводится как «новый день». У тюркских и иранских народов он является символом возрождения, началом новой жизни и очищения души. В открытых данных указывается, что праздник Навруз является интернациональной традицией, которая не имеет отношения к исламским обычаям.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравил мусульман с началом Священного месяца Рамадана. Праздник начался в России с 11 марта. В течение месяца правоверные мусульмане держат пост, в котором от рассвета до заката солнца полностью отказываются от еды и питья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.