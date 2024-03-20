Губернатор Шумков поздравил земляков с тюркским Новым годом

Губернатор Шумков поздравил тюркские народы с Новым годом

21 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Праздник Навруз отмечается 21 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с наступлением древнейшего праздника весны и обновления — Наврузом (также считается Новым годом у иранских и тюркских народов). Об этом сообщается на сайте правительства региона. «За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное — в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним. Пусть новая весна подарит радость и уверенность в добрых переменах. С праздником, земляки!» — говорится в обращении Шумкова. Слово «навруз» переводится как «новый день». У тюркских и иранских народов он является символом возрождения, началом новой жизни и очищения души. В открытых данных указывается, что праздник Навруз является интернациональной традицией, которая не имеет отношения к исламским обычаям. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравил мусульман с началом Священного месяца Рамадана. Праздник начался в России с 11 марта. В течение месяца правоверные мусульмане держат пост, в котором от рассвета до заката солнца полностью отказываются от еды и питья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с наступлением древнейшего праздника весны и обновления — Наврузом (также считается Новым годом у иранских и тюркских народов). Об этом сообщается на сайте правительства региона. «За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное — в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним. Пусть новая весна подарит радость и уверенность в добрых переменах. С праздником, земляки!» — говорится в обращении Шумкова. Слово «навруз» переводится как «новый день». У тюркских и иранских народов он является символом возрождения, началом новой жизни и очищения души. В открытых данных указывается, что праздник Навруз является интернациональной традицией, которая не имеет отношения к исламским обычаям. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравил мусульман с началом Священного месяца Рамадана. Праздник начался в России с 11 марта. В течение месяца правоверные мусульмане держат пост, в котором от рассвета до заката солнца полностью отказываются от еды и питья.