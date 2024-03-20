20 марта 2024

Губернатор Шумков поздравил земляков с тюркским Новым годом

Губернатор Шумков поздравил тюркские народы с Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование национального праздника «Навруз» в загородном культурно-развлекательном центре «Парк Сказов». Свердловская область, Арамиль, национальные костюмы, празднование навруза, узбеки
Праздник Навруз отмечается 21 марта Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с наступлением древнейшего праздника весны и обновления — Наврузом (также считается Новым годом у иранских и тюркских народов). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное — в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним. Пусть новая весна подарит радость и уверенность в добрых переменах. С праздником, земляки!» — говорится в обращении Шумкова.

Слово «навруз» переводится как «новый день». У тюркских и иранских народов он является символом возрождения, началом новой жизни и очищения души. В открытых данных указывается, что праздник Навруз является интернациональной традицией, которая не имеет отношения к исламским обычаям.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравил мусульман с началом Священного месяца Рамадана. Праздник начался в России с 11 марта. В течение месяца правоверные мусульмане держат пост, в котором от рассвета до заката солнца полностью отказываются от еды и питья.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с наступлением древнейшего праздника весны и обновления — Наврузом (также считается Новым годом у иранских и тюркских народов). Об этом сообщается на сайте правительства региона. «За свою многовековую историю Навруз обогатился красивыми традициями, которые в него привнесли разные народы, но схоже одно, самое важное — в этот день принято собираться семьями, приглашать гостей, дарить любовь и заботу ближним. Пусть новая весна подарит радость и уверенность в добрых переменах. С праздником, земляки!» — говорится в обращении Шумкова. Слово «навруз» переводится как «новый день». У тюркских и иранских народов он является символом возрождения, началом новой жизни и очищения души. В открытых данных указывается, что праздник Навруз является интернациональной традицией, которая не имеет отношения к исламским обычаям. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Вадим Шумков поздравил мусульман с началом Священного месяца Рамадана. Праздник начался в России с 11 марта. В течение месяца правоверные мусульмане держат пост, в котором от рассвета до заката солнца полностью отказываются от еды и питья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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