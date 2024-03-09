Что можно и что запрещено делать в мусульманский месяц Рамадан

Мусульманский месяц Рамадан начнется вечером 10 марта

09 марта 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

Рамадан продлиться с 10 марта по 8 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мусульманский месяц Рамадан, который считается одним из священных месяцев в году, продлиться с 10 марта по 8 апреля. К окончанию священного месяца приурочен праздник Ураза-байрам, который придется с вечера 9 на вечер 10 апреля. В Рамадан учатся смирению и покаянию, через воздержание от еды, питья и интимных отношений от рассвета и до заката солнца. URA.RU рассказывает, что можно, а что запрещается делать в священный месяц. Что нельзя делать Нельзя есть и пить больше двух раз в день Верующим разрешается есть и пить всего два раза в день, до рассвета и на закате. К завтраку подают хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав, а на ужин финики, салаты, овощные супы, куриная грудка или стакан молока. Из-за таких ограничений мусульманский пост считается одним из самых строгих в мировых религиях. Существуют послабления, для некоторых мусульман. Некоторым отдельным категориям людей можно пить воду больше нескольких раз в день. Это касается пожилых, беременных, кормящих и недавно родивших женщин. Однако после шариат предписывает им восполнить пост, когда они будут в состоянии это сделать. Запрещается курить и употреблять алкоголь Курение в Рамадан запрещено в светлое время суток. Ночью же оно тоже неодобрительно, так как считается потаканием вредной привычки. Если говорить об алкоголе, то Коран запрещает любое спиртное в любой день года. Под запрет также попадает перебродивший сок. Не стоит конфликтовать В Рамадан стоит быть сдержанным в эмоциях. Следует воздерживаться от гнева, ругани и конфликтов. Особенную сдержанность надо проявить в последние 10 дней священного месяца. В эти дни верующие больше молятся, чаще посещают мечеть и совершают больше благодеяний. Что можно делать Не запрещены интимные отношения Поддерживать интимные отношения между мужем и женой на протяжении месяца не запрещено. Разрешается также целоваться, обниматься, купаться и соблюдать гигиенические процедуры. Однако стоит помнить, что близость позволяется исключительно в темное время суток. Если пост нарушается, то мужу предстоит поститься два месяца подряд в качестве искупления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мусульманский месяц Рамадан, который считается одним из священных месяцев в году, продлиться с 10 марта по 8 апреля. К окончанию священного месяца приурочен праздник Ураза-байрам, который придется с вечера 9 на вечер 10 апреля. В Рамадан учатся смирению и покаянию, через воздержание от еды, питья и интимных отношений от рассвета и до заката солнца. URA.RU рассказывает, что можно, а что запрещается делать в священный месяц. Верующим разрешается есть и пить всего два раза в день, до рассвета и на закате. К завтраку подают хлеб, яйца, творог, свежие овощи и фрукты, чай из трав, а на ужин финики, салаты, овощные супы, куриная грудка или стакан молока. Из-за таких ограничений мусульманский пост считается одним из самых строгих в мировых религиях. Существуют послабления, для некоторых мусульман. Некоторым отдельным категориям людей можно пить воду больше нескольких раз в день. Это касается пожилых, беременных, кормящих и недавно родивших женщин. Однако после шариат предписывает им восполнить пост, когда они будут в состоянии это сделать. Курение в Рамадан запрещено в светлое время суток. Ночью же оно тоже неодобрительно, так как считается потаканием вредной привычки. Если говорить об алкоголе, то Коран запрещает любое спиртное в любой день года. Под запрет также попадает перебродивший сок. В Рамадан стоит быть сдержанным в эмоциях. Следует воздерживаться от гнева, ругани и конфликтов. Особенную сдержанность надо проявить в последние 10 дней священного месяца. В эти дни верующие больше молятся, чаще посещают мечеть и совершают больше благодеяний. Поддерживать интимные отношения между мужем и женой на протяжении месяца не запрещено. Разрешается также целоваться, обниматься, купаться и соблюдать гигиенические процедуры. Однако стоит помнить, что близость позволяется исключительно в темное время суток. Если пост нарушается, то мужу предстоит поститься два месяца подряд в качестве искупления.