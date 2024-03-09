09 марта 2024
08 марта 2024

Губернатор Шумков поздравил мусульман с началом Рамадана

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков обратился к землякам в преддверии священного месяца для мусульман Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадана. Пожелания главы региона опубликованы в Telegram.

«Месяц Рамадан — это особое время, когда принято больше внимания уделять благим делам, заботе о ближних, молитве, чистоте помыслов, милосердию и состраданию. Поздравляю всех мусульман Курганской области с началом священного месяца Рамадан. Мира и благополучия, добра и согласия вам и вашим семьям», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства в Курганской области в официальном telegram-канале.

Рамадан продлится с 10 марта до 8 апреля. К окончанию священного месяца приурочен праздник Ураза-байрам, который начнется вечером 9 апреля. В Рамадан учатся смирению и покаянию. Редакция URA.RU подготовила материал о том, что можно, а что запрещено делать в священный месяц.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадана. Пожелания главы региона опубликованы в Telegram. «Месяц Рамадан — это особое время, когда принято больше внимания уделять благим делам, заботе о ближних, молитве, чистоте помыслов, милосердию и состраданию. Поздравляю всех мусульман Курганской области с началом священного месяца Рамадан. Мира и благополучия, добра и согласия вам и вашим семьям», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства в Курганской области в официальном telegram-канале. Рамадан продлится с 10 марта до 8 апреля. К окончанию священного месяца приурочен праздник Ураза-байрам, который начнется вечером 9 апреля. В Рамадан учатся смирению и покаянию. Редакция URA.RU подготовила материал о том, что можно, а что запрещено делать в священный месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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