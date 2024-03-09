Губернатор Шумков поздравил мусульман с началом Рамадана

10 марта 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков обратился к землякам в преддверии священного месяца для мусульман Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадана. Пожелания главы региона опубликованы в Telegram. «Месяц Рамадан — это особое время, когда принято больше внимания уделять благим делам, заботе о ближних, молитве, чистоте помыслов, милосердию и состраданию. Поздравляю всех мусульман Курганской области с началом священного месяца Рамадан. Мира и благополучия, добра и согласия вам и вашим семьям», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства в Курганской области в официальном telegram-канале. Рамадан продлится с 10 марта до 8 апреля. К окончанию священного месяца приурочен праздник Ураза-байрам, который начнется вечером 9 апреля. В Рамадан учатся смирению и покаянию. Редакция URA.RU подготовила материал о том, что можно, а что запрещено делать в священный месяц.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадана. Пожелания главы региона опубликованы в Telegram. «Месяц Рамадан — это особое время, когда принято больше внимания уделять благим делам, заботе о ближних, молитве, чистоте помыслов, милосердию и состраданию. Поздравляю всех мусульман Курганской области с началом священного месяца Рамадан. Мира и благополучия, добра и согласия вам и вашим семьям», — Вадима Шумкова цитирует пресс-служба правительства в Курганской области в официальном telegram-канале. Рамадан продлится с 10 марта до 8 апреля. К окончанию священного месяца приурочен праздник Ураза-байрам, который начнется вечером 9 апреля. В Рамадан учатся смирению и покаянию. Редакция URA.RU подготовила материал о том, что можно, а что запрещено делать в священный месяц.