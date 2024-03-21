Певец Shaman пожаловался, что вынужден жить в изоляции

22 марта 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Shaman нанял охрану, чтобы избежать преследования фанатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) признался, что боится выходить на улицу, так как, после приезда в Санкт-Петербург, его постоянно преследуют фанаты. Он старается не выходить из дома и живет «как в бункере». «Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. … Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере», — рассказал Shaman SPB.KP.RU. Певец сказал, что просто хочет спокойствия, поэтому он нанял охрану. Однако это не спасает от постоянных взглядов, которые смущают артиста, так что он старается не выходить на улицу даже с ней. Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) признался, что боится выходить на улицу, так как, после приезда в Санкт-Петербург, его постоянно преследуют фанаты. Он старается не выходить из дома и живет «как в бункере». «Я не могу просто так пройти по улице. Люди меня узнают. Согласишься сделать фото с одним, и тут же цепная реакция. … Поэтому я сижу дома. Живу, как в бункере», — рассказал Shaman SPB.KP.RU. Певец сказал, что просто хочет спокойствия, поэтому он нанял охрану. Однако это не спасает от постоянных взглядов, которые смущают артиста, так что он старается не выходить на улицу даже с ней. Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов, передает телеканал 360.