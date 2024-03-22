Студенты ТюмГУ возмущены изменением сроков дистанта после трагедии в «Крокусе»

23 марта 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Изначально было объявлено о дистанте с 23 по 31 марта, но позже срок сократили до двух дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Тюменского Государственного университета после теракта в «Крокус Сити Холле» объявила о переводе обучающихся на дистант с 23 по 31 марта, а затем изменила свое решение. Теперь дистанционный формат обучения будет действовать только 23 и 24 марта. Часть студентов возмущены новостью, так как успели купить билеты домой на это время, а кто-то даже уехал. «Почему такое неуважение к собственным студентам? Некоторые уже уехали в родные города, некоторые как я, ждали поезд в ближайшие три часа и сейчас резко поменять заочно на очно», — написала в комментариях к посту Елизавета Гусева. Новость об изменении сроков дистанта опубликована в сообществе вуза в соцсети «ВКонтакте». Евгений Копырин, как и многие подписчики из числа студентов, оказался возмущен. «Дождаться пока все напокупают билетов из-за дистанта и потом выдать такую информацию. Надо, мягко говоря, не очень уважать студентов», — поделился мнением учащийся. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ТюмГУ. Там пояснили, что в последние часы были получены разъяснения о стабилизации ситуации после теракта и возможности возобновления занятий в очном формате. «Мы действуем в сложной, меняющейся обстановке. Принимая во внимание рекомендации и разъяснения регионального правительства и Министерства науки и образования РФ, исходя из реальной ситуации в Тюмени и области, было принято решение о проведении занятий в стенах вуза», — сообщили агентству. При этом источник в администрации вуза сообщил корреспонденту URA.RU, что в связи со сложившейся обстановкой, студенты, которые уже купили билеты или уехали домой будут обучаться дистанционно. Никаких санкций за отсутствие на парах к ним применяться не будет. Все корпуса ТюмГУ 23 марта были закрыты. Студентам сообщили в мессенджерах, что из-за теракта в Подмосковье занятия будут проходить дистанционно. Позднее администрация вуза уточнила, что удаленный формат обучения будет действовать до 31 марта. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Тюменского Государственного университета после теракта в «Крокус Сити Холле» объявила о переводе обучающихся на дистант с 23 по 31 марта, а затем изменила свое решение. Теперь дистанционный формат обучения будет действовать только 23 и 24 марта. Часть студентов возмущены новостью, так как успели купить билеты домой на это время, а кто-то даже уехал. «Почему такое неуважение к собственным студентам? Некоторые уже уехали в родные города, некоторые как я, ждали поезд в ближайшие три часа и сейчас резко поменять заочно на очно», — написала в комментариях к посту Елизавета Гусева. Новость об изменении сроков дистанта опубликована в сообществе вуза в соцсети «ВКонтакте». Евгений Копырин, как и многие подписчики из числа студентов, оказался возмущен. «Дождаться пока все напокупают билетов из-за дистанта и потом выдать такую информацию. Надо, мягко говоря, не очень уважать студентов», — поделился мнением учащийся. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ТюмГУ. Там пояснили, что в последние часы были получены разъяснения о стабилизации ситуации после теракта и возможности возобновления занятий в очном формате. «Мы действуем в сложной, меняющейся обстановке. Принимая во внимание рекомендации и разъяснения регионального правительства и Министерства науки и образования РФ, исходя из реальной ситуации в Тюмени и области, было принято решение о проведении занятий в стенах вуза», — сообщили агентству. При этом источник в администрации вуза сообщил корреспонденту URA.RU, что в связи со сложившейся обстановкой, студенты, которые уже купили билеты или уехали домой будут обучаться дистанционно. Никаких санкций за отсутствие на парах к ним применяться не будет. Все корпуса ТюмГУ 23 марта были закрыты. Студентам сообщили в мессенджерах, что из-за теракта в Подмосковье занятия будут проходить дистанционно. Позднее администрация вуза уточнила, что удаленный формат обучения будет действовать до 31 марта. В концертном зале «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям. После этого нападавшие устроили в здании пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.