В Crocus City Hall произошла стрельба: онлайн-трансляция

22 марта 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Очевидцы сообщают о стрельбе и пожаре Фото: Илья Московец © URA.RU В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о 15 погибших, пострадало не менее 50 человек. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар. Есть информация о том, что в здании могут быть заблокированы около 100 человек. Сейчас идет эвакуация. Губернатор Московской области Воробьев сообщил, что выехал на место, создан оперативный штаб. Источник Shot сообщает, что минимум 5 вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях. 23:24 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала происшествие в "Крокус Сити Холл" терактом. 23:21 Белый дом США назвал кадры в места происшествия в «Крокус Сити Холле» «ужасающими». 23:20 Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что несколько нападавших забаррикадировались внутри здания. 23:19 Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщает ГУ МЧС России. Сейчас основная работа пожарных направлена на спасение людей. 23:18 В Подмосковье отменили массовые мероприятия в связи с происшествием, заявил глава округа. 23:17 Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Экстренные службы передают информацию о 14 погибших. 23:00 Источник RT в экстренных службах сообщил об большом количестве пострадавших. 22:54 Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, огонь заблокировал в Crocus City Hall около 100 человек. 22:53 К Crocus City Hall выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своем telegram-канале он сообщил о создании оперативного штаба по ЧП. 22:52 Telegram-канал Readovka сообщает о минимум 15 погибших в результате стрельбы в Crocus City Hall. На месте происшествия полыхает пожаре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» прозвучала стрельба. Первые сообщения о ЧП начались в 20:09 по московскому времени. По данным telegram-канала «112», на данный момент известно о 15 погибших, пострадало не менее 50 человек. После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар. Есть информация о том, что в здании могут быть заблокированы около 100 человек. Сейчас идет эвакуация. Губернатор Московской области Воробьев сообщил, что выехал на место, создан оперативный штаб. Источник Shot сообщает, что минимум 5 вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел в «Крокусе». URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях. 23:24 22.03.2024 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала происшествие в "Крокус Сити Холл" терактом. 23:21 22.03.2024 Белый дом США назвал кадры в места происшествия в «Крокус Сити Холле» «ужасающими». 23:20 22.03.2024 Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщает, что несколько нападавших забаррикадировались внутри здания. 23:19 22.03.2024 Пожару в «Крокус Сити Холле» присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщает ГУ МЧС России. Сейчас основная работа пожарных направлена на спасение людей. 23:18 22.03.2024 В Подмосковье отменили массовые мероприятия в связи с происшествием, заявил глава округа. 23:17 22.03.2024 Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Экстренные службы передают информацию о 14 погибших. 23:00 22.03.2024 Источник RT в экстренных службах сообщил об большом количестве пострадавших. 22:54 22.03.2024 Telegram-канал Baza сообщает, что, по предварительным данным, огонь заблокировал в Crocus City Hall около 100 человек. 22:53 22.03.2024 К Crocus City Hall выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своем telegram-канале он сообщил о создании оперативного штаба по ЧП. 22:52 22.03.2024 Telegram-канал Readovka сообщает о минимум 15 погибших в результате стрельбы в Crocus City Hall. На месте происшествия полыхает пожаре.